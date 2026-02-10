De Pascale apre ai Cpr ma Avs-M5s lo stoppano

In Emilia-Romagna, le parole di Michele De Pascale sui Cpr hanno acceso la polemica. La sua apertura sui centri di permanenza ha incontrato subito opposizione, soprattutto dal Movimento 5 Stelle e dall’AVS, che hanno frenato qualsiasi tentativo di aprire nuove strutture. La tensione tra i partiti si fa sentire, e ora si cerca di trovare una via d’uscita per evitare che la crisi politica si allarghi.

Il buon senso non trova casa nei partiti della sinistra, come dimostra quanto sta accadendo in Regione Emilia-Romagna, dove sono bastate delle dichiarazioni del presidente Michele de Pescale per mandare in crisi la maggioranza di governo locale. "Se lo Stato chiedesse all'Emilia-Romagna una mano per migliorare la capacità di espellere soggetti socialmente pericolosi la mia risposta è 'sono qui, lavoriamo insieme'. Aumentare la sicurezza delle nostre comunità deve essere un obiettivo di tutti". Questo anche se venisse chiesto di aprire un Cpr: "Non vedo perché la Regione non dovrebbe sedersi a discuterne.

