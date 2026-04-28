Crisi a Salsomaggiore gli esponenti civici | Non abbiamo mai chiesto le dimissioni del sindaco

Il sindaco di Salsomaggiore Terme ha presentato le proprie dimissioni ufficiali, che diventeranno definitive dopo venti giorni, salvo cambiamenti nella maggioranza consiliare. Gli esponenti civici della città hanno dichiarato di non aver mai richiesto le dimissioni del primo cittadino. La crisi politica locale si sta ormai delineando con questa decisione, che potrebbe avere ripercussioni sul governo del comune nei prossimi giorni.

Il sindaco di Salsomaggiore Terme Musile Tanzi ha presentato ufficialmente le proprie dimissioni. L’atto diventerà efficace e irrevocabile decorsi venti giorni, salvo un’eventuale ricomposizione della maggioranza consiliare. "Abbiamo chiesto trasparenza e rilancio dell’azione amministrativa.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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