Francesca Albanese a Bologna | La Francia ha chiesto le mie dimissioni per cose mai dette

A Bologna, si è svolta la proiezione del documentario “Disunited Nations” dedicato a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La sala era gremita di pubblico, curioso di capire cosa si nasconde dietro le accuse che le sono state rivolte. Albanese ha recentemente dichiarato che la Francia le avrebbe chiesto le dimissioni, ma senza mai specificare quali siano le motivazioni o le parole che avrebbe pronunciato. La situazione resta tesa e al centro dell’attenzione, mentre lei continua a difendersi dalle accuse.

Bologna, 11 febbraio 2026 – Sala piena al Pop Up Cinema Arlecchino per la proiezione di Disunited Nations, il documentario dedicato al lavoro di Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati. Il film, proiettato in simultanea in 120 sale italiane, ha registrato il tutto esaurito anche a Bologna. La pellicola dedicata al lavoro di Francesca Albanese. La pellicola segue Albanese tra missioni istituzionali, incontri diplomatici e pressioni politiche, dopo la denuncia – nel marzo 2024 – di un “genocidio a Gaza”. Attraverso materiali d’archivio e testimonianze dirette, il documentario mette al centro la crisi dell’Onu, interrogandosi sulla sua capacità di incidere in uno dei conflitti più divisivi della scena internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesca Albanese a Bologna: “La Francia ha chiesto le mie dimissioni per cose mai dette” Approfondimenti su Francesca Albanese La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: “Da lei parole oltraggiose su Israele”. Lei: “Mai detto le cose di cui mi accusano” La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi. Perché la Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: cosa ha detto su Israele Il governo francese ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi occupati. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Francesca Albanese Argomenti discussi: Francesca Albanese torna a Bologna, in diretta streaming dopo le polemiche sulla sua cittadinanza onoraria; Francesca Albanese: Non ho mai detto che Israele è il nemico dell’umanità. La Francia si scusi; Francesca Albanese a Bologna: La Francia ha chiesto le mie dimissioni per cose mai dette; Libertà di insegnamento, la scuola si mobilita anche a Bologna. Francesca Albanese torna a Bologna, in diretta streaming dopo le polemiche sulla sua cittadinanza onorariaL’appuntamento con la relatrice speciale delle Nazioni unite per i Territori Palestinesi occupati sarà l’11 febbraio ... ilrestodelcarlino.it Francesca Albanese, Bologna non le revoca la cittadinanza: Più attenzione alle sue parole che al report sul genocidioBologna, 1 dicembre 2025 – Ammissibilità ma non urgenza dell’ordine del giorno presentato dalle opposizioni per revocare la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale Onu sui territori palestinesi ... ilrestodelcarlino.it In queste ore la relatrice Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese è sottoposta a una gogna spaventosa e di una ferocia inaudita orchestrata dalla Francia e cavalcata indegnamente da tutta la destra di casa nostra, per chiederne la “testa” e l - facebook.com facebook Chiedono le dimissioni di Francesca Albanese perché ha criticato Israele e le sue politiche di sterminio contro il popolo palestinese ma non chiedono le dimissioni del criminale Netanyahu che ha bombardato scuole, ospedali e assassinato 80 mila civili. Solid x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.