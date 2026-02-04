Questa sera a Pertosa si è verificato un cambio di rotta nella giunta comunale. Antonio Lamattina, il vice sindaco, ha annunciato di lasciare sia la giunta che il consiglio comunale. La decisione ha sorpreso molti e apre una fase di incertezza per il municipio.

Il municipio di Pertosa ha subito una scossa politica nel cuore della serata di martedì 3 febbraio 2026, quando il vice sindaco Antonio Lamattina ha annunciato la sua definitiva uscita dalla giunta comunale e dal consiglio comunale. La decisione, presa in forma ufficiale poco dopo le 19.00, ha scosso il panorama politico locale, dove da settimane si registravano tensioni crescenti tra la maggioranza guidata dal sindaco Domenico Barba e una parte dei suoi fedelissimi. Lamattina, figura centrale nell’amministrazione da oltre un anno, ha rassegnato le dimissioni non solo dal ruolo di vice sindaco ma anche dalla carica di consigliere comunale, chiudendo così un capitolo che aveva visto il suo nome legato a progetti di sviluppo del centro storico e a iniziative per il rilancio del turismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cambio di assetto nella giunta comunale di Pertosa dopo le dimissioni del vice sindaco

Approfondimenti su Pertosa Giunta

Questa mattina a Pertosa il vice sindaco Antonio Lamattina si è dimesso.

Si apre uno scenario di possibile cambiamento nella Giunta comunale di Bari con l'avvicinarsi del 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pertosa Giunta

Argomenti discussi: Disarmo in cambio di legittimazione? Le indiscrezioni su un piano USA – Hamas; Cambio di destinazione d’uso dopo il Salva Casa: come si applica l’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia; Liphe, Catalano vicepresidente e Picciano nel direttivo; Lunedì nero per Banca Bff dopo il taglio dei target 2025-2026 e il cambio di vertice.

Basket, trasferta contro Urania Milano: Ci adegueremo al cambio di assetto degli avversariCon lo score di 2 vittorie nelle ultime 3 partite, i biancorossi aprono un doppio turno importantissimo in ottica salvezza ... forlitoday.it

Nutribullet, il Consorzio UniVerso e l'ipotesi del cambio di assetto: «Abbiamo ricevuto una proposta ufficiosa»TREVISO - Se e quando dovesse arrivare, verrà valutato. Tuttavia, ad oggi, sul tavolo di Universo Treviso, non c'è alcun progetto chiaro, concreto e di lungo termine per acquisire la maggioranza di ... ilgazzettino.it

Audi Q5 SUV premium con trazione quattro, cambio automatico, assetto sportivo e tecnologie di assistenza alla guida avanzate. Comfort elevato, prestazioni equilibrate, qualità Audi. Strada Settimo 364 Info al numero 011 374 0882 #audiq5 #quattro # - facebook.com facebook

Olimpia Milano, brivido Bolmaro: iperestensione al gomito destro, Poeta teme un cambio d’assetto x.com