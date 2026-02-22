‘Crime on Prime’ | il nuovo catalogo crime thriller di Prime Video

Prime Video ha introdotto il suo nuovo catalogo crime thriller, motivato dall’aumento dell’interesse del pubblico verso i generi polizieschi e di suspense. La piattaforma ha aggiunto numerosi adattamenti di bestseller, tra cui “Scarpetta”, “56 giorni” e “Alex Cross” stagione 2, per soddisfare le richieste degli appassionati. La scelta mira a offrire contenuti coinvolgenti e di qualità, arricchendo la propria offerta con produzioni che attirano l’attenzione degli spettatori. La novità è disponibile da questa settimana.

© Metropolitanmagazine.it - ‘Crime on Prime’: il nuovo catalogo crime thriller di Prime Video

Prime Video lancia la sua più ambiziosa offerta di contenuti crime fino ad oggi, portando ad un pubblico globale una ricchissima serie di adattamenti da bestseller – tra cui Scarpetta, 56 giorni, Alex Cross Stagione 2 e molti altri. In questi primi mesi dell’anno, Crime On Prime dà il via a una sorprendente proposta di contenuti crime e thriller, con adattamenti di opere di grandi autori come James Patterson, Patricia Cornwell, Sir Arthur Conan Doyle e Catherine Ryan Howard. Con il lancio in successione di serie avvincenti e storie originali, Prime Video si conferma sempre più come destinazione d’eccellenza per contenuti crime di qualità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Crime 101, le prime reazioni al thriller con Chris Hemsworth: "Sembra uscito dagli anni ’90"Le prime reazioni al nuovo thriller con Chris Hemsworth sono arrivate sui social. IWONDERFULL Prime Video Channels: le uscite di febbraio tra cinema d’autore, animazione e crime internazionaleA febbraio 2026, IWONDERFULL Prime Video Channels lancia una serie di novità nel suo catalogo. Netflix Saved One Of The Best Crime Thrillers Of 2025 For December Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ‘Crime on Prime’: Prime Video porta sullo schermo il meglio dei bestseller crime; Scarpetta, il trailer della serie tv crime di Prime Video con Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis; Crime on Prime: le migliori serie crime tratte da bestseller arrivano su Prime Video; John Malkovich sarà il papà di Joel Kinnaman in Bishop, nuova serie di Prime Video. Crime On Prime, da Alex Cross a Young Sherlock: tutte le nuove serie thriller su Prime VideoNei primi mesi dell’anno prende il via Crime On Prime, la nuova proposta di Prime Video dedicata agli amanti di ... dtti.it Scarpetta, l’attesissima serie crime di Prime Video con Nicole Kidman che non devi perdereParte il conto alla rovescia per la nuova serie crime con Nicole Kidman Scarpetta: Prime Video ha già lanciato il trailer, ma ... alfemminile.com Prime Video lancia la sua più ambiziosa offerta di contenuti crime fino ad oggi, portando ad un pubblico globale una ricchissima serie di adattamenti da bestseller. - facebook.com facebook Il trailer ufficiale di Scarpetta, la nuova serie crime thriller forense basata sulla celebre serie di romanzi bestseller di Patricia Cornwell con Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis. In arrivo su Prime Video l’11 Marzo. x.com