Cricket femminile l’Italia batte Vanuatu e la pioggia a Kigali

Durante l'incontro tra la nazionale italiana di cricket femminile e Vanuatu a Kigali, in Ruanda, la partita è stata interrotta anticipatamente a causa della pioggia. Prima dell’interruzione, le azzurre avevano ottenuto una vittoria di otto run, nel sesto dei otto incontri programmati nel Challenge Trophy. La partita rappresentava uno degli appuntamenti della prima edizione del torneo e si è conclusa senza completare tutte le partite previste.

La pioggia pone fine in maniera anticipata al match della Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy: le azzurre superano Vanuatu per 8 runs nel sesto degli otto incontri previsti. Lo score conclusivo recita 1532 (2020 overs) per Vanuatu e 964 (11.511.5 overs, Target: 89) per l’Italia: dopo il target rivisto col Metodo DLS per le azzurre, la vittoria dell’Italia arriva per 8 runs, dato che per centrare il successo sarebbe bastato raggiungere quota 89. Nel primo innings l’Italia vince il sorteggio e sceglie di lanciare: le oceaniche producono un ottimo attacco, che conducono fino in fondo facendo cadere appena due wickets, con un run rate di 7.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cricket femminile, l’Italia batte Vanuatu e la pioggia a Kigali Notizie correlate Cricket femminile, l’Italia batte il Ruanda e la pioggia a KigaliInizia al meglio, nonostante la pioggia, il percorso dalla Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima... Cricket femminile, l’Italia supera di misura Vanuatu a KigaliSoffre ma torna al successo la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cricket femminile, l’Italia riceve una severa lezione dal Nepal; Cricket femminile, l’Italia supera di misura Vanuatu a Kigali; Fidal, danza e cricket: l'altra faccia dello sport; Jude Bellingham torna a Birmingham per... investire nel cricket! È diventato socio di minoranza dei Birmingham Phoenix. Cricket femminile, l’Italia batte Vanuatu e la pioggia a KigaliLa pioggia pone fine in maniera anticipata al match della Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione ... oasport.it Cricket femminile, l’Italia cede al Ruanda a KigaliNuova sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre ... oasport.it Dopo le dimissioni di Maria Lorena Haz Paz dalla Federazione Cricket e con la pausa di riflessione di Laura Lunetta della Federazione di Danza Sportiva, si rischia di tornare a zero donne presidenti di federazioni. I loro casi (e i pochissimi precedenti) mostran - facebook.com facebook