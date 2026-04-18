Cricket femminile l’Italia batte il Ruanda e la pioggia a Kigali

La nazionale italiana di cricket femminile ha ottenuto una vittoria contro il Ruanda durante una partita disputata a Kigali, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La pioggia ha influenzato lo svolgimento dell’incontro, ma le giocatrici sono riuscite a portare a termine l’incontro con un risultato positivo. La sfida rientra in un torneo internazionale, e questa vittoria rappresenta un buon inizio per le italiane.

Inizia al meglio, nonostante la pioggia, il percorso dalla Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy: le azzurre, in un match abbreviato a causa delle condizioni meteo avverse, superano le padrone di casa del Ruanda per 16 runs. Lo score conclusivo recita 721 (1120 ov) per l’Italia e 504 (77 ov, T:67) per il Ruanda: dopo il target rivisto col Metodo DLS per le padrone di casa, la vittoria azzurra arriva per 16 runs, dato che le africane per vincere avrebbero dovuto raggiungere quota 67. Nel primo innings, infatti, a causa della pioggia l’attacco dell’Italia viene interrotto una prima volta al termine del quinto over e poi viene ritenuto definitivamente concluso dopo 11 overs con 72 runs messe a segno ed un solo wicket caduto, con un run rate di 6.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cricket femminile, l’Italia batte il Ruanda e la pioggia a Kigali Notizie correlate Cricket femminile, otto match per l’Italia in Ruanda: primi test per Sean Pieter TrouwÈ stato definito ufficialmente il calendario di 8 incontri che verranno disputati a Kigali, in Ruanda, tra sabato 18 aprile e venerdì 1° maggio,... Cricket, il nuovo tecnico dell’Italia femminile è Sean Trouw. Cambia la guida anche per l’U19 maschileSi apre un nuovo capitolo per la Nazionale italiana di cricket femminile: il nuovo responsabile tecnico individuato dalla federazione è Sean Trouw. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Cricket femminile, otto match per l’Italia in Ruanda: primi test per Sean Pieter Trouw. Cricket femminile, l’Italia batte il Ruanda e la pioggia a KigaliInizia al meglio, nonostante la pioggia, il percorso dalla Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione ... oasport.it Cricket femminile, otto match per l’Italia in Ruanda: primi test per Sean Pieter TrouwÈ stato definito ufficialmente il calendario di 8 incontri che verranno disputati a Kigali, in Ruanda, tra sabato 18 aprile e venerdì 1° maggio, dalla ... oasport.it