Cricket femminile l’Italia supera di misura Vanuatu a Kigali

La nazionale italiana di cricket femminile ha vinto una partita a Kigali, in Ruanda, contro la squadra di Vanuatu, nel corso della prima edizione del Challenge Trophy. La sfida si è conclusa con un punteggio di 1156 in 19 overs. La vittoria, arrivata all’ultimo respiro, ha rappresentato il ritorno al successo per le azzurre dopo una fase di difficoltà.

Soffre ma torna al successo la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre piegano di misura Vanuatu, spuntandola all’ultimo respiro con lo score di 1156 (19.3)-1146 (20.0), vincendo per 4 wickets. Nel primo innings l’Italia vince il sorteggio e sceglie di lanciare: le oceaniche producono un buon attacco, impedendo alle azzurre di far cadere tutti i wickets, portando fino in fondo il parziale offensivo, chiuso con un run rate di 5.70 per 114 runs nei 20 overs previsti, con 6 wickets caduti. Nel secondo innings l’attacco dell’Italia inizialmente è meno...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cricket femminile, l’Italia supera di misura Vanuatu a Kigali Notizie correlate Cricket femminile, l’Italia batte il Ruanda e la pioggia a KigaliInizia al meglio, nonostante la pioggia, il percorso dalla Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima... Cricket, l’ultima palla è decisiva: l’Italia supera la Namibia in amichevoleProcede in maniera positiva l’avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo T20 di cricket: in un test amichevole non ufficiale giocato al Sevens... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cricket femminile, l’Italia batte il Ruanda e la pioggia a Kigali; Cricket femminile, l’Italia riceve una severa lezione dal Nepal; Fidal, danza e cricket: l'altra faccia dello sport; Cricket femminile, otto match per l’Italia in Ruanda: primi test per Sean Pieter Trouw. Cricket femminile, l’Italia supera di misura Vanuatu a KigaliSoffre ma torna al successo la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le ... oasport.it Cricket femminile, l’Italia riceve una severa lezione dal NepalPesante battuta d'arresto per la Nazionale italiana di cricket femminile a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione del Challenge Trophy: le ... oasport.it Prima uscita per la Nazionale Femminile italiana, impegnata nell’amichevole pre ICC Challenge Trophy contro il Ruanda. Un test importante per le Azzurre, utile per prepararsi al meglio in vista dell’inizio della competizione. Fo - facebook.com facebook