Brindisi porto al collasso | declino pianificato tra tagli ai traffici e prospettive incerte

Brindisi vive un momento difficile. Il porto sta collassando, tra tagli ai traffici e poche prospettive di ripresa. Secondo l’esperto Roberto Serafino, il declino non è casuale, ma pianificato. La situazione si fa sempre più critica e il futuro sembra incerto.

Brindisi, il Porto Fantasma: Un Declino Programmato tra Logistica e Omissioni. La situazione del porto di Brindisi è descritta come critica, un declino accelerato che, secondo l'ingegnere Roberto Serafino, esperto esterno del CSLP sezione porti, non è frutto di circostanze casuali, ma di una strategia ben precisa. Il porto, un tempo in condizioni economiche floride, si trova oggi sull'orlo del collasso finanziario, con un bilancio in profondo rosso e una presenza navale ridotta al minimo. La cronologia di questo declino, ricostruita sulla base delle osservazioni di Serafino, inizia nel 2017 con l'istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Adspmam).

