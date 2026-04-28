Crescioli vince a Genova Primo successo da Pro

Ludovico Crescioli, atleta di 22 anni originario di Lazzeretto, ha ottenuto la sua prima vittoria tra i professionisti. La gara si è svolta a Genova durante l'edizione numero 87 del Giro dell’Appennino, una delle competizioni più antiche e prestigiose del ciclismo italiano. La corsa era valida per la Coppa Italia delle Regioni e si è conclusa con il trionfo dell’atleta che correva con il team Pro.

Finalmente è arrivata la prima vittoria nei professionisti per Ludovico Crescioli, ventiduenne atleta di Lazzeretto, conquistata sul traguardo di Genova nello storico Giro dell’Appennino che conta 87 edizioni ed è valido per la Coppa Italia delle Regioni. Crescioli che ha dato la prima vittoria del 2026 anche al suo team Polti VisitMalta, è sempre stato un protagonista che ha fatto parlare di sé. Da giovanissimo nelle file dell’Unione Ciclistica Empolese e più avanti nelle altre squadre. Da dilettante tutti ricordano il terzo posto al Giro della Valle d’Aosta e la vittoria con la maglia azzurra della nazionale al Tour de l’Avenir. Da professionista alcune belle prove nel 2025 e il premio Gastone Nencini nell’ambito del Giglio D’Oro quale rivelazione della stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Crescioli vince a Genova. Primo successo da Pro Notizie correlate Giro dell’Appennino, trionfo di Crescioli a Genova: primo successo da professionistaIl Giro dell’Appennino 2026 incorona l’italiano Ludovico Crescioli, classe 2003, portacolori del Team Polti VisitMalta. Leggi anche: Ludovico Crescioli vince il Giro dell’Appennino. Pozzovivo eterno: podio a 43 anni! Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giro dell’Appennino, a Genova vince Ludovico Crescioli; Giro dell’Appennino, a Genova vince Crescioli dopo la volata finale con Pesenti e Pozzovivo; Giro dell’Appennino, trionfo di Crescioli a Genova: primo successo da professionista; Giro dell’Appennino, a Genova vince Crescioli dopo la volata finale con Pesenti e Pozzovivo. Giro dell’Appennino, trionfo di Crescioli a Genova: primo successo da professionistaDoppietta Team Polti VisitMalta con Pesenti secondo. Terzo Pozzovivo nella corsa da 196 km tra Appennino e arrivo in città ... genovatoday.it Giro dell'Appennino, a Genova trionfa in volata Ludovico CrescioliÈ stato Ludovico Crescioli del team Polti Visitmalta ad aggiudicarsi l'edizione 2026 del Giro dell'Appennino. All'arrivo di Genova Crescioli si è piazzato davanti a Thomas Pesenti del Team Polti ... primocanale.it Giro dell’Appennino 2026: tra l’entusiasmo vince Ludovico Crescioli x.com Ludovico Crescioli vince a Genova davanti al compagno Pesenti, terzo Pozzovivo - facebook.com facebook