Nasce K2B | dalla fusione tra Koinè e Betadue una delle maggiori cooperative sociali del Centro Italia

K2B è nata dalla fusione tra Koinè e Betadue, due realtà storiche del Centro Italia, per rispondere alle crescenti esigenze di servizi sociali nella regione. La nuova cooperativa, composta da oltre 1.000 soci, punta a rafforzare l’offerta di assistenza e integrazione per le comunità locali, coinvolgendo anche volontari e professionisti del settore.

Dalla fusione tra Koinè (1994) e Betadue (1999) nasce K2B, una nuova cooperativa sociale che conta 1.800 addetti e 60 milioni di euro di ricavi annui, attiva nelle province di Arezzo, Firenze, Siena e in altri territori toscani. Presidente è Elena Gatteschi, amministratore delegato Gabriele Mecheri. La nuova realtà non rappresenta una semplice operazione organizzativa, ma una scelta strategica e valoriale per affrontare le trasformazioni economiche, sociali e demografiche in atto. K2B punta a rafforzare il ruolo della cooperazione sociale come soggetto capace di coniugare lavoro e inclusione, sostenibilità economica e giustizia sociale, superando una logica puramente gestionale o emergenziale. 🔗 Leggi su Lortica.it

K2B nasce oggi ad Arezzo perché Koinè e Betadue uniscono le forze per creare una cooperativa innovativa.

