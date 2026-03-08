Rc Auto in Campania prezzi tra i più alti d’Italia Caserta seconda provincia più cara dopo Napoli

In Campania, i costi delle assicurazioni auto sono tra i più elevati in Italia, con tariffe che si posizionano sopra la media nazionale. Secondo un report di Segugio, la provincia di Caserta si colloca al secondo posto tra le più costose, subito dopo Napoli. La spesa per l’assicurazione auto rimane un fattore importante per gli automobilisti della regione.

Premio medio regionale a 782,61 euro, molto sopra la media nazionale. Nel casertano si sfiorano gli 800 euro l’anno L’assicurazione auto continua a pesare sulle tasche degli automobilisti campani. Secondo l’ultimo report diffuso da Segugio.it, portale leader in Italia nella comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e servizi di credito, a febbraio 2026 il prezzo medio dell’RC Auto nel nostro Paese ha raggiunto i 492 euro l’anno, registrando un aumento significativo rispetto ai dodici mesi precedenti. Nel febbraio 2025 la media nazionale era infatti pari a 446,82 euro: l’incremento è di circa 50 euro annui, pari a una crescita del +10,1%. 🔗 Leggi su Casertanews.it

