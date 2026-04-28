Crave-N al Teatro Cometa Off

Il 2 e 3 maggio il Teatro Cometa Off ospiterà lo spettacolo Crave-N, ispirato a Febbre di Sarah Kane. L’opera, scritta e diretta da Nicholas Gallo, vede in scena Massimiliano Vado, Jaele Fo, Chiara Lentini e Giulia Runa Ramaccini. Accanto a loro, Alessia Setzu cura la regia assistita, mentre Ettore Bianco si occupa della direzione di scena.

Sarà in scena il 2 e 3 Maggio al Teatro Cometa Off CRAVE-N, uno spettacolo liberamente ispirato a Febbre di Sarah Kane, scritto e diretto da Nicholas Gallo, con Massimiliano Vado, Jaele Fo, Chiara Lentini, Giulia Runa Ramaccini aiuto regia Alessia Setzu, direttore di scena Ettore Bianco.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate CRAVE-N: il desiderio esplode al Teatro Cometa OffCosa: Il debutto teatrale di CRAVE-N, spettacolo sperimentale ed emozionale liberamente ispirato a Febbre della celebre drammaturga Sarah Kane. Al Teatro della Limonaia lo spettacolo "Crave - Brama" di Sarah KaneTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il Teatro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crave-n - oggiroma.it; CRAVE-N: il desiderio esplode al Teatro Cometa Off; Il 2 e il 3 Maggio al Teatro Cometa Off in scena CRAVE-N, uno spettacolo liberamente ispirato a Febbre di Sarah Kane, con Massimiliano Vado; GialappaShow: Geppi Cucciari conduce con Mago Forest la quinta puntata. Lady perfezione al Teatro Cometa OffAriadne-Compagnia Teatro A presenta Lady Perfezione, in un nuovo allestimento che promette di far riflettere e divertire. In scena dall'11 al 14 dicembre al Teatro Cometa Off e dal 15 al 17 dicembre ... romatoday.it Il buco dell'Aux al Teatro Cometa OffDopo i consensi di pubblico e critica, registrati in occasione del debutto al teatro Cometa Off, torna in scena sabato 13 dicembre al Teatro Eduardo De Filippo di Roma Il buco dell’Aux, spettacolo ... romatoday.it #teatro Te l’avrei detto”, una commedia contemporanea che parte con leggerezza per andare a scivolare verso territori molto più inquieti e profondi. Scritta e diretta da Luca Giacomozzi è in programmazione al teatro Cometa Off di Roma dal 22 al 26 aprile. - facebook.com facebook