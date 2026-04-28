Crave-N al Teatro Cometa Off

Da romatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 e 3 maggio il Teatro Cometa Off ospiterà lo spettacolo Crave-N, ispirato a Febbre di Sarah Kane. L’opera, scritta e diretta da Nicholas Gallo, vede in scena Massimiliano Vado, Jaele Fo, Chiara Lentini e Giulia Runa Ramaccini. Accanto a loro, Alessia Setzu cura la regia assistita, mentre Ettore Bianco si occupa della direzione di scena.

Sarà in scena il 2 e 3 Maggio al Teatro Cometa Off CRAVE-N, uno spettacolo liberamente ispirato a Febbre di Sarah Kane, scritto e diretto da Nicholas Gallo, con Massimiliano Vado, Jaele Fo, Chiara Lentini, Giulia Runa Ramaccini aiuto regia Alessia Setzu, direttore di scena Ettore Bianco.🔗 Leggi su Romatoday.it

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