Al Teatro Cometa Off ha debuttato CRAVE-N, uno spettacolo che unisce elementi sperimentali ed emotivi. La rappresentazione si ispira liberamente a Febbre, testo scritto dalla drammaturga Sarah Kane. La produzione ha attirato l’attenzione per il suo approccio innovativo e per l’uso di tecniche teatrali che coinvolgono il pubblico in modo diretto. Lo spettacolo rimarrà in scena per un periodo limitato.

Cosa: Il debutto teatrale di CRAVE-N, spettacolo sperimentale ed emozionale liberamente ispirato a Febbre della celebre drammaturga Sarah Kane. Dove e Quando: Presso il Teatro Cometa Off di Roma, sabato 2 e domenica 3 maggio 2026. Perché: Per esplorare un viaggio viscerale e senza filtri nelle dinamiche dell’incomunicabilità e dell’identità sessuale, guidati da un cast di interpreti trasversali. La scena teatrale romana si prepara ad accogliere una delle opere più intense e provocatorie della stagione. Il sipario si alzerà su un progetto che sfida le convenzioni e scava nelle profondità dell’animo umano. Si tratta di CRAVE-N, un audace adattamento liberamente ispirato al celebre testo Febbre (titolo originale Crave ) della drammaturga britannica Sarah Kane, figura emblematica e controversa del teatro contemporaneo europeo.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - CRAVE-N: il desiderio esplode al Teatro Cometa Off

Notizie correlate

’Crave-Brama’ al teatro della Limonaia. Ecco il genio oscuro di Sarah Kanedi Sandra Nistri Intercity Winter, la stagione teatrale del Teatro della Limonaia Ets, prosegue con "Crave-Brama" di Sarah Kane sul palco del teatro...

Al Teatro della Limonaia lo spettacolo "Crave - Brama" di Sarah KaneTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il Teatro...

Panoramica sull’argomento

Il Teatro Della Cometa mostra l'archivio di Mimì Pecci Blunt(di Patrizia Vacalebri) La fitta trama di relazioni culturali che nel corso del Novecento si sviluppa tra Roma e Parigi, trova in Mimì Pecci Blunt, fondatrice del Teatro Della Cometa nel 1958, una ... ansa.it

A Roma apre un bar molto promettente dentro un teatro storico: rinasce il CometaChiuso per le difficoltà della pandemia, il Teatro della Cometa di Roma, storica struttura su via del Teatro di Marcello, ai piedi del Campidoglio, è stato preso in gestione e ristrutturato da una ... gamberorosso.it