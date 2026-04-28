Crans-Montana video inediti inguaiano Jessica Moretti | ha acceso le candele ed è scappata spingendo i ragazzi

Nuovi filmati relativi alla tragedia di Crans-Montana rivelano scene in cui una donna accende delle candele e successivamente si allontana, spingendo alcuni giovani. Le immagini sono state rese pubbliche e mostrano chiaramente i movimenti della sospettata in quei momenti. La pubblicazione dei video ha suscitato attenzione, poiché offrono una nuova prospettiva sugli eventi che si sono svolti quella sera.

Da alcuni video inediti arriva la verità sulla strage di Crans-Montana. Si tratta delle registrazioni degli impianti di sicurezza del bar Le Constellation che gli avvocati delle parti hanno potuto vedere dopo che le autorità hanno tolto il segreto. Immagini che inguaiano Jessica Moretti, proprietaria del locale assieme al marito Jacques: nei video si vede mentre accende le candele scintillanti all’origine dell’incendio, e poi mentre scappa dal locale in mezzo alla calca, spingendo via i ragazzi. I video inediti sulla strage di Crans-Montana Jessica Moretti ha acceso le candele La fuga dal locale I video inguaiano Jessica Moretti I video...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Crans-Montana, video inediti inguaiano Jessica Moretti: ha acceso le candele ed è scappata spingendo i ragazzi Notizie correlate Leggi anche: «Jessica Moretti fugge spingendo i ragazzi. Ha acceso lei tutte le candele». Nei video la verità della strage di Crans Montana Leggi anche: "Scappata con la cassa durante l'incendio a Crans Montana": tutto falso. Le scuse pubbliche a Jessica Moretti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Crans-Montana, i familiari potranno vedere il video choc; Crans Montana, le famiglie delle vittime potranno vedere il filmato dell'incendio; Strage di Crans-Montana: desecretati i video del rogo del Constellation; Crans-Montana, il papà di Giovanni Tamburi e i video choc: Non voglio vederli. Crans-Montana, il papà di Giovanni Tamburi e i video choc: Non voglio vederliLa Svizzera ha messo insieme otto minuti di filmati inediti sulla strage di Capodanno nel locale svizzero. Il papà del 16enne Giovanni, tra le vittime: Mio figlio è morto e so com’è morto. Non andrò ... ilrestodelcarlino.it Crans Montana: spunta il video inedito di chi ha chiuso la porta poco prima della strageUn dossier da 3.500 pagine scuote la difesa dei Moretti, proprietari del locale Constellacion, andato a fuoco la notte di Capodanno ... panorama.it Altra discussione infuocata, a Quarta Repubblica, sulla tragedia di Crans-Montana e il municipale di Lugano Filippo Lombardi finisce per sbottare. Poi, ripreso dal conduttore, si scusa. facebook Crans-Montana, la verità nei video: «Jessica accende le candele e poi si dà alla fuga senza aiutare i ragazzi» x.com