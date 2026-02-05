Crans-Montana la testimonianza di Roze la fotografa de Le Constellation | Il fuoco ha avvolto tutto il locale in meno di un minuto Jessica Moretti stava lì fuori senza aiutare nessuno

Da vanityfair.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La testimonianza di Roze, la fotografa di Le Constellation, mette in luce la velocità con cui il fuoco ha avvolto il locale a Crans-Montana: meno di un minuto. La donna spiega che Jessica Moretti era fuori, senza intervenire, mentre le fiamme divampavano. Roze, presente quella sera, rivela anche che Jessica stava lavorando e sottolinea l’importanza di portare avanti la giustizia, affinché i responsabili siano individuati.

«Sto meglio, ma di notte è spesso complicato», racconta. «Rivedo le scene, ho continui flashback. Dormo male, ho molti incubi: continuo a vedere il fuoco, ancora e ancora». Rimane anche il dolore fisico: «Indosso bende compressive alle mani, servono per la guarigione, ma a volte fanno molto male. Per questo prendo spesso antidolorifici». Quella sera Roze si trovava nel locale per lavoro. «Gestivo i social e avevo con me la macchina fotografica», spiega. «Ho scattato alcune foto e ho girato un video dei bengala sulle bottiglie, che penso siano stati la causa dell’incendio». Poi, all’improvviso, «mi giro e vedo un piccolo fuoco sul soffitto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

crans montana la testimonianza di roze la fotografa de le constellation il fuoco ha avvolto tutto il locale in meno di un minuto jessica moretti stava l236 fuori senza aiutare nessuno

© Vanityfair.it - Crans-Montana, la testimonianza di Roze, la fotografa de Le Constellation: «Il fuoco ha avvolto tutto il locale in meno di un minuto. Jessica Moretti stava lì fuori senza aiutare nessuno»

Approfondimenti su Crans Montana Jessica Moretti

“Ha visto il fuoco ed è scappata con la cassa lasciando lì tutti i ragazzi. I pannelli sul soffitto? Li hanno montati da soli sapendo che non avevano il diritto di farlo”: la testimonianza esclusiva sulla titolare de “Le Constellation” a Crans-Montana

Ecco una proposta di introduzione: Questa testimonianza esclusiva riguarda la titolare di “Le Constellation” a Crans-Montana, descrivendo un episodio in cui, al verificarsi di un incendio, ha lasciato il locale con la cassa, abbandonando i ragazzi presenti.

Crans-Montana, la cameriera del Constellation smentisce Jessica Moretti: “Ci ha detto di travestirci, stava filmando”

Louise, unica cameriera sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana, smentisce Jessica Moretti riguardo alle circostanze dell’incidente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana Jessica Moretti

Argomenti discussi: Crans-Montana, il sito per la raccolta delle testimonianze resta attivo; Il gran bel gesto di Aurora per Crans-Montana: rinuncia ai capelli per donarli agli ustionati - FoggiaToday; Ora mi sento la mamma di tutti: parla la madre di una delle giovani vittime; Jessica Moretti non ha aiutato nessuno: parla una ferita di Crans-Montana.

crans montana la testimonianzaCrans Montana, Paolo Campolo: «Moretti potrebbe avermi aiutato ad aprire la porta sul retro»È una testimonianza drammatica e lucida quella di Paolo Campolo a Verissimo, tra i primi a soccorrere i ragazzi coinvolti ... msn.com

crans montana la testimonianzaCrans Montana, Campolo rompe il silenzio sul mistero della porta.La notte dell’esplosione a Crans-MontanaLa ricostruzione di quanto accaduto nel locale Le Constellation a Crans-Montana passa dalla voce di chi era ... assodigitale.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.