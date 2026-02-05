La testimonianza di Roze, la fotografa di Le Constellation, mette in luce la velocità con cui il fuoco ha avvolto il locale a Crans-Montana: meno di un minuto. La donna spiega che Jessica Moretti era fuori, senza intervenire, mentre le fiamme divampavano. Roze, presente quella sera, rivela anche che Jessica stava lavorando e sottolinea l’importanza di portare avanti la giustizia, affinché i responsabili siano individuati.

«Sto meglio, ma di notte è spesso complicato», racconta. «Rivedo le scene, ho continui flashback. Dormo male, ho molti incubi: continuo a vedere il fuoco, ancora e ancora». Rimane anche il dolore fisico: «Indosso bende compressive alle mani, servono per la guarigione, ma a volte fanno molto male. Per questo prendo spesso antidolorifici». Quella sera Roze si trovava nel locale per lavoro. «Gestivo i social e avevo con me la macchina fotografica», spiega. «Ho scattato alcune foto e ho girato un video dei bengala sulle bottiglie, che penso siano stati la causa dell’incendio». Poi, all’improvviso, «mi giro e vedo un piccolo fuoco sul soffitto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, la testimonianza di Roze, la fotografa de Le Constellation: «Il fuoco ha avvolto tutto il locale in meno di un minuto. Jessica Moretti stava lì fuori senza aiutare nessuno»

Approfondimenti su Crans Montana Jessica Moretti

Ecco una proposta di introduzione: Questa testimonianza esclusiva riguarda la titolare di “Le Constellation” a Crans-Montana, descrivendo un episodio in cui, al verificarsi di un incendio, ha lasciato il locale con la cassa, abbandonando i ragazzi presenti.

Louise, unica cameriera sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana, smentisce Jessica Moretti riguardo alle circostanze dell’incidente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana Jessica Moretti

Argomenti discussi: Crans-Montana, il sito per la raccolta delle testimonianze resta attivo; Il gran bel gesto di Aurora per Crans-Montana: rinuncia ai capelli per donarli agli ustionati - FoggiaToday; Ora mi sento la mamma di tutti: parla la madre di una delle giovani vittime; Jessica Moretti non ha aiutato nessuno: parla una ferita di Crans-Montana.

Crans Montana, Paolo Campolo: «Moretti potrebbe avermi aiutato ad aprire la porta sul retro»È una testimonianza drammatica e lucida quella di Paolo Campolo a Verissimo, tra i primi a soccorrere i ragazzi coinvolti ... msn.com

Crans Montana, Campolo rompe il silenzio sul mistero della porta.La notte dell’esplosione a Crans-MontanaLa ricostruzione di quanto accaduto nel locale Le Constellation a Crans-Montana passa dalla voce di chi era ... assodigitale.it

Una lettera lunga due pagine di formato A4 firmata «Jessica e Jacques». L'hanno inviata mercoledì ai dipendenti del Le Constellation i coniugi Moretti, proprietari del bar di Crans Montana teatro della strage di Capodanno. La missiva è indirizzata «a tutto il no facebook

Strage a #Crans-Montana, la Procura di #Roma ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i #feriti italiani del #rogo che ha causato #41morti x.com