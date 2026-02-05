Crans-Montana la testimonianza di Roze la fotografa de Le Constellation | Il fuoco ha avvolto tutto il locale in meno di un minuto Jessica Moretti stava lì fuori senza aiutare nessuno
La testimonianza di Roze, la fotografa di Le Constellation, mette in luce la velocità con cui il fuoco ha avvolto il locale a Crans-Montana: meno di un minuto. La donna spiega che Jessica Moretti era fuori, senza intervenire, mentre le fiamme divampavano. Roze, presente quella sera, rivela anche che Jessica stava lavorando e sottolinea l’importanza di portare avanti la giustizia, affinché i responsabili siano individuati.
«Sto meglio, ma di notte è spesso complicato», racconta. «Rivedo le scene, ho continui flashback. Dormo male, ho molti incubi: continuo a vedere il fuoco, ancora e ancora». Rimane anche il dolore fisico: «Indosso bende compressive alle mani, servono per la guarigione, ma a volte fanno molto male. Per questo prendo spesso antidolorifici». Quella sera Roze si trovava nel locale per lavoro. «Gestivo i social e avevo con me la macchina fotografica», spiega. «Ho scattato alcune foto e ho girato un video dei bengala sulle bottiglie, che penso siano stati la causa dell'incendio». Poi, all'improvviso, «mi giro e vedo un piccolo fuoco sul soffitto.
