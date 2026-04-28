Crans-Montana Jessica Moretti fuggita spingendo i ragazzi dopo aver acceso tutte le candele la verità emersa nei VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di tre mesi di silenzio, sono stati resi pubblici i video di sorveglianza relativi all’incidente avvenuto in un locale di Crans-Montana. Le immagini mostrano Jessica Moretti che, dopo aver acceso tutte le candele, spinge i ragazzi prima di uscire dal locale. I filmati, finora nascosti, forniscono una nuova versione dei fatti e sono stati acquisiti dalle autorità nelle ultime settimane.

Nei video delle telecamere del locale secretati per oltre 100 giorni emerge una nuova ricostruzione del rogo di "Le Constellation", secondo cui la co-proprietaria Jessica Moretti sarebbe fuggita senza dare l'allarme e spingendo i giovani Una nuova verità è emersa nei video del rogo di Capodan.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime: il video

Video Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime: il video

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