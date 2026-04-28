Crans-Montana Jessica Moretti fuggita spingendo i ragazzi dopo aver acceso tutte le candele la verità emersa nei VIDEO
Dopo più di tre mesi di silenzio, sono stati resi pubblici i video di sorveglianza relativi all’incidente avvenuto in un locale di Crans-Montana. Le immagini mostrano Jessica Moretti che, dopo aver acceso tutte le candele, spinge i ragazzi prima di uscire dal locale. I filmati, finora nascosti, forniscono una nuova versione dei fatti e sono stati acquisiti dalle autorità nelle ultime settimane.
Nei video delle telecamere del locale secretati per oltre 100 giorni emerge una nuova ricostruzione del rogo di "Le Constellation", secondo cui la co-proprietaria Jessica Moretti sarebbe fuggita senza dare l'allarme e spingendo i giovani Una nuova verità è emersa nei video del rogo di Capodan.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime: il video
Notizie correlate
Leggi anche: «Jessica Moretti fugge spingendo i ragazzi. Ha acceso lei tutte le candele». Nei video la verità della strage di Crans Montana
Leggi anche: Crans-Montana, video inediti inguaiano Jessica Moretti: ha acceso le candele ed è scappata spingendo i ragazzi
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Incendio Crans-Montana, prorogate di tre mesi le misure cautelari per Jessica Moretti; Jessica Moretti fugge senza dare l'allarme. Nel video choc la nuova verità su Crans-Montana; Crans-Montana, misure cautelari a Jessica Moretti prorogate di tre mesi; Crans-Montana, le misure cautelari a Jessica Moretti prorogate di tre mesi.
Crans-Montana, video inediti inguaiano Jessica Moretti: ha acceso le candele ed è scappata spingendo i ragazziVideo inediti sulla strage di Crans-Montana mostrano Jessica Moretti che accende le candele scintillanti, poi la fuga in mezzo ai ragazzi ... virgilio.it
Rogo di Crans Montana, la verità nei video: «Jessica Moretti fugge e spinge i ragazzi. Ha acceso lei tutte le candele»Per più di cento giorni, un elemento chiave dell’indagine sul rogo di Crans Montana è rimasto secretato: i filmati delle 14 telecamere di sorveglianza installate nel locale ... corriereadriatico.it
Altra discussione infuocata, a Quarta Repubblica, sulla tragedia di Crans-Montana e il municipale di Lugano Filippo Lombardi finisce per sbottare. Poi, ripreso dal conduttore, si scusa. facebook
Crans #Montana, l’ambasciatore #Cornado: non pagheremo le spese mediche x.com