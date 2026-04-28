Crans-Montana Jessica Moretti fuggita spingendo i ragazzi dopo aver acceso tutte le candele la verità emersa nei VIDEO

Dopo più di tre mesi di silenzio, sono stati resi pubblici i video di sorveglianza relativi all’incidente avvenuto in un locale di Crans-Montana. Le immagini mostrano Jessica Moretti che, dopo aver acceso tutte le candele, spinge i ragazzi prima di uscire dal locale. I filmati, finora nascosti, forniscono una nuova versione dei fatti e sono stati acquisiti dalle autorità nelle ultime settimane.