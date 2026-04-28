Il padre di un ragazzo ferito ha riferito di aver chiesto all’ospedale di Sion i dettagli relativi a una fattura di 68 mila franchi, ma finora non ha ricevuto risposta. La situazione si è resa nota attraverso un intervento in una trasmissione televisiva, dove ha spiegato di aver cercato chiarimenti sui costi sostenuti per le cure del figlio. La vicenda riguarda le spese mediche in un ospedale di una località alpina.

Umberto Marucci, il padre di Manfredi, un ragazzo rimasto ferito nel rogo de Le Constellation a Crans-Montana, ha dichiarato a "Quarta Repubblica" di aver chiesto spiegazioni all'ospedale di Sion per la fattura di 68 mila franchi."Ben conscio che le fatture non sono a mio carico - ha dichiarato Umberto Marcucci - ho chiesto a questo punto il dettaglio per capire perché a me avete fatturato 68 mila franchi e agli altri ragazzi solo 17 mila, per il momento non ho ricevuto risposta"., "C'è stato il ristoro di 10 mila franchi del cantone vallese - ha spiegato Umberto Marcucci - poi, grazie anche all'intervento...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, il padre di un ragazzo ferito: "Ho chiesto il dettaglio all’ospedale di Sion per la fattura di 68 mila franchi ma non hanno risposto"

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