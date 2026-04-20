Crans Montana l’ospedale di Sion manda la fattura alle famiglie di tre feriti italiani | fino a 60mila franchi di spese sanitarie

L’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato recenti fatture alle famiglie di tre cittadini italiani feriti in un incidente avvenuto a Crans Montana. Le spese reclamate ammontano a circa 60.000 franchi svizzeri. Le famiglie hanno ricevuto le comunicazioni nei giorni scorsi e stanno valutando come procedere. La questione riguarda le spese sanitarie sostenute durante il ricovero e le cure successive.

Milano, 20 aprile 2026 – L’ ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italian i nell’ incendio del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Una manciata di giorni, per la verità, perché nel giro di breve tempo anche i feriti più gravi erano stati elitrasportati al Centro Grandi ustionati dell’ ospedale Niguarda di Milano. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaleonardo-bove-umkqxz7i Il legale. Gli importi indicati sono compresi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzer i. Si tratta di documenti amministrativi che, secondo l'avvocato Domenico Radice che assiste alcune vittime dell'incendio, "sono inopportuni”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crans Montana, l’ospedale di Sion manda la fattura alle famiglie di tre feriti italiani: fino a 60mila franchi di spese sanitarie Notizie correlate Crans-Montana: dalla Svizzera 50.000 franchi alle famiglie delle vittime e dei feritiA distanza di ormai due mesi dall’incendio di Crans-Montana, il governo della Svizzera ha annunciato ieri un contributo di solidarietà pari a 50. Leggi anche: Rogo di Crans Montana: l’ospedale di Sion invia fatture da decine di migliaia di euro ai feriti. L’ambasciatore: “Nulla è dovuto” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crans-Montana, da Regione un opuscolo per l’emergenza incendio; Crans-Montana, i cento giorni in ospedale dei ragazzi feriti: gli interventi, le fisioterapie, i primi passi. Ogni giorno fanno progressi; Crans-Montana, l’Ospedale pediatrico di Zurigo dimette l’ultimo paziente; Crans-Montana: l'ospedale pediatrico di Zurigo dimette l'ultimo paziente. Crans Montana, l’ospedale di Sion manda la fattura alle famiglie di tre feriti italiani: fino a 60mila franchi di spese sanitarieMilano, 20 aprile 2026 – L’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nell’incendio del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa ... ilgiorno.it Crans Montana, l'ospedale di Sion presenta il conto ai parenti dei ragazzi ricoverati: fatture fino a 75 mila euroL'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Constellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese ... leggo.it Dall’inferno di Crans Montana al primo contratto da professionista col Metz: l’incredibile storia di Tahirys Dos Santos Il 1° gennaio scorso rischiava la vita nel terribile incendio di Crans-Montana, quattro mesi dopo il 19enne Tahirys Dos Santos rivede fin - facebook.com facebook Arrivano le fatture per i feriti di Crans Montana, l'ambasciatore 'nulla è dovuto'. Inviate a tre famiglie italiane dall'ospedale di Sion. L'avvocato: 'Inopportuno'. #ANSA x.com