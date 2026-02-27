Il papà di Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana | Achille Lauro a Sanremo ci ha fatto commuovere

Il padre di Giovanni Tamburi ha annunciato la morte di Achille Lauro a Crans-Montana, mentre sul palco dell’Ariston si sono susseguiti momenti di grande emozione e ricordo. Per alcuni istanti, il teatro si è riempito di sentimenti condivisi, lasciando spazio a un senso di partecipazione collettiva. La cerimonia si è conclusa con un breve omaggio, che ha coinvolto il pubblico presente.

Il palco dell’Ariston si è trasformato, per pochi minuti, in un luogo di memoria collettiva e commozione profonda. L’omaggio di Achille Lauro, che ha scelto di interpretare “Perdutamente” per ricordare le giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, ha toccato corde sensibilissime, arrivando dritto al cuore di chi convive quotidianamente con il vuoto di una perdita. Il brano, che già in passato aveva accompagnato l’ultimo saluto ad Achille Barosi attraverso la voce spezzata della madre, è diventato oggi un simbolo di conforto anche per le famiglie coinvolte nel drammatico rogo di Capodanno. Tra queste, la famiglia di Giovanni Tamburi, il cui padre, Giuseppe, ha voluto manifestare pubblicamente il proprio apprezzamento per la sensibilità dell’artista: «Gli siamo davvero riconoscenti per averci dedicato un pensiero». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Domenica saranno trascorsi due mesi dalla notte che ha cambiato molte vite per sempre, quando, nel rogo de Le Constellation a Crans-Montana, sono...

Leggi anche: “Il tributo di Achille Lauro mi ha fatto commuovere. Quel brano per mio figlio racconta il dolore di tutti”: parla la mamma di Achille Barosi che cantò “Perdutamente” al funerale del figlio morto a Crans Montana

