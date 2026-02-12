Crans-Montana i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti – Il video

Un gruppo di familiari delle vittime del rogo al Constellation si è scatenato ieri a Crans-Montana. Poco prima dell’interrogatorio di Jessica, i familiari hanno affrontato i coniugi Moretti in un acceso scontro fisico e verbale. Il video dell’episodio mostra le tensioni esplose davanti all’aula universitaria di Sion, mentre le forze dell’ordine cercavano di calmare gli animi. La scena ha fatto salire l’adrenalina tra chi chiede giustizia e chi cerca di difendersi.

Un parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell’inizio dell’interrogatorio di Jessica davanti all’aula universitaria in cui si svolge l’audizione a Sion. Gli indagati proprietari del discobar teatro della strage di Capodanno sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati. Ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti, meno di una decina, si sono avventati contro di loro. Crans-Montana: l'arrivo dei coniugi Moretti per l'interrogatorio e l'aggressione dei familiari delle vittime #Mattino5 pic.🔗 Leggi su Open.online

A Crans-Montana, la tensione esplode tra i familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti.

Argomenti discussi: Mattarella al Niguarda incontra medici e familiari dei ragazzi feriti a Crans-Montana; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Il presidente svizzero visita al Niguarda i feriti di Crans-Montana. I familiari: Ora giustizia; Crans Montana, i Moretti tentano di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage.

