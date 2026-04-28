La questione delle spese sanitarie per i feriti di Crans-Montana continua a suscitare tensioni tra le autorità ticinesi e italiane. La Lega ticinese ha commentato che l’Italia si sta pubblicamente “starnazzando” sulla questione, mentre ribadisce che i contribuenti svizzeri non intendono coprire quei costi. La discussione riguarda le responsabilità sul pagamento delle fatture relative alle cure mediche ricevute dai feriti.

La Lega ticinese accusa l'Italia di «starnazzare» sulla vicenda delle fatture per le spese sanitarie dei feriti di Crans-Montana e non ci sta che siano i contribuenti svizzeri a pagarle. È quanto è comparso sul Mattino della domenica, organo ufficiale del partito di maggioranza nella Svizzera italiana. Non solo, secondo la Lega ticinese gli italiani andrebbero castigati per tutta risposta, bloccando le entrate fiscali che il governo di Berna deve versare a Roma. «Solo in Italia, giornalai e politicanti si sono messi a starnazzare - si legge sul Mattino della domenica -. Ma non ci sta bene che i contribuenti rossocrociati vengano ancora una volta criminalizzati e chiamati alla cassa per colpa dei coniugi Moretti, del sindaco di Crans, ed eventualmente del Canton Vallese».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans, l’Italia non pagherà le spese. I ticinesi: "Starnazza"

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