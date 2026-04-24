Incendio a Crans-Montana scoppia il caso delle spese mediche | L' Italia non pagherà colpa di chi non ha controllato

Dopo l’incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte di capodanno, si apre una disputa riguardo al rimborso delle spese mediche sostenute dall’ospedale di Sion per tre giovani italiani rimasti feriti. La questione riguarda chi debba coprire i costi del ricovero e delle cure, con le autorità italiane che hanno dichiarato che non intendono pagare, attribuendo la responsabilità a chi non ha effettuato i controlli necessari.

Scoppia il caso del rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion (Vallese) per il ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti durante l'incendio nel locale Le Constellation di Crans-Montana la notte di capodanno. La richiesta di rimborso (che ammonterebbe a circa 100mila.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese medicheIl servizio sanitario svizzero chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese mediche sostenute dall'ospedale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana, da Regione un opuscolo per l’emergenza incendio; Crans-Montana: documenti trasmessi alla procura in parte oscurati; Crans Montana, fatture da migliaia di euro ai feriti per il ricovero negli ospedali svizzeri. Crans-Montana, la Svizzera presenta il conto delle cure. L'Italia: non paghiamoLa Svizzera è decisa a presentare il conto, che resterà inevaso. La mutua elvetica chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi per le spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per le cur ... iltempo.it Incendio a Crans-Montana, scoppia il caso delle spese mediche: L'Italia non pagherà, colpa di chi non ha controllatoDura replica dell'ambasciatore italiano alla richiesta del Cantone Vallese: Al Niguarda due svizzeri curati per mesi e non chiederemo un centesimo. Tajani sulla stessa linea: Ovviamente non paghere ... milanotoday.it la Repubblica. . La mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. È - facebook.com facebook Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche: «Oltre 100 mila euro per il ricovero di 3 ragazzi» x.com