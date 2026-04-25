Crans Montana la Svizzera pagherà le spese sanitarie Per i feriti italiani nel rogo vale l’assistenza reciproca

Aosta, 25 aprile 2026 – La Svizzera ha annunciato che si farà carico delle spese sanitarie per i quattro giovani italiani rimasti feriti nel rogo avvenuto a Crans Montana. La decisione viene comunicata in seguito a un accordo di assistenza reciproca tra i due paesi, che riguarda le cure mediche offerte ai cittadini coinvolti nell’incidente. La vicenda si inserisce in un quadro di trattative tra Italia e Svizzera sulla copertura delle spese sanitarie legate a questo episodio.

Aosta, 25 aprile 2026 – C’è un nuovo capitolo sul duello Italia-Svizzera per il pagamento delle spese sanitarie per le cure prestate a 4 ragazzi italiani feriti nel rogo di Crans Montana. Se i l Cantone del Vallese ha prima fatto sapere che non potrà accollarsi i 108 mila euro di spese sanitarie sostenute dall'Ospedale di Sion per le cure prestate, oggi l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas), che fa capo al Dipartimento federale dell’interno svizzero, precisa: "Le disposizioni sull'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni si applicano anche alle vittime del rogo di Crans-Montana". In sostanza, la Svizzera pagherà.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crans Montana, la Svizzera pagherà le spese sanitarie. “Per i feriti italiani nel rogo vale l’assistenza reciproca” Notizie correlate Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese sanitarie dei ragazzi feritiLa mutua Svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per... Crans Montana, l’ospedale di Sion manda la fattura alle famiglie di tre feriti italiani: fino a 60mila franchi di spese sanitarieMilano, 20 aprile 2026 – L’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nell’incendio del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera; Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans Montana, l'ambasciatore svizzero in Italia: Le fatture ai familiari? Un disguido. Pagherà la Svizzera? Contiamo in un accordo. Crans Montana, la Svizzera pagherà le spese sanitarie. Per i feriti italiani nel rogo vale l’assistenza reciprocaLe precisazioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas) che fa capo al Dipartimento federale dell’interno svizzero. L’ambasciatore italiano: Se arrivano le fatture le rimandiamo indi ... ilgiorno.it Crans Montana, la Svizzera chiede le spese sanitarie all’Italia. Meloni: Respingiamo al mittente. La Regione: AbominevoleE’ semplicemente abominevole la richiesta avanzata dalla Svizzera sul pagamento delle spese sanitarie legate alla tragedia di capodanno a Crans-Montana: ... espansionetv.it “È assurdo discutere di soldi mentre tanti ragazzi sono ancora ricoverati”. È lo sfogo di Umberto Marcucci, padre di Manfredi, il 16enne romano rimasto gravemente ferito nell’incendio della discoteca di Crans Montana. Il riferimento è alla richiesta di rimbors - facebook.com facebook Crans-Montana, l'ambasciatore italiano in Svizzera: "Se arrivano le fatture le rimandiamo indietro. L'Italia ha anche aiutato il Cantone. Pretendiamo reciprocità, non c'è nulla da negoziare" #ANSA x.com