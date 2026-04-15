Immigrazione verso un Cpr in Toscana | Sarà ad Aulla il Governo lo ha comunicato alla Regione

Il governo ha comunicato alla regione toscana la scelta di un'area a Aulla per la costruzione di un nuovo Centro di permanenza per i rimpatri. La decisione riguarda un sito specifico, che sarà destinato alla realizzazione del Cpr. La notizia è stata resa nota il 15 aprile 2026. La località scelta si trova nella provincia toscana, e l’annuncio riguarda esclusivamente la localizzazione del progetto.

Aulla, 15 aprile 2026 – Individuata un'area per la realizzazione di un nuovo Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) in Toscana. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lo avrebbe comunicato al governatore della Toscana, Eugenio Giani. Nell'area, che si trova nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, sono ancora in corso le necessarie verifiche di fattibilità. A compensazione della presenza del nuovo Cpr nella zona di riferimento potrebbe essere valutato l'alleggerimento delle presenze dei Cas (Centri accoglienza straordinaria).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Immigrazione, verso un Cpr in Toscana: “Sarà ad Aulla, il Governo lo ha comunicato alla Regione” Notizie correlate Ddl immigrazione, stretta del governo: blocco navale, maxi multe e telefoni limitati nei CprMigranti, la bozza del governo prevede blocco navale, multe fino a 50 mila euro, telefoni limitati nei Cpr e nuove espulsioni per reati gravi Un... Leggi anche: Toscana attrattiva: doppio premio alla regione per investimenti ad alto impatto Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La salute nei CPR e il ruolo dei medici; Ddl migranti, via i limiti alle ispezioni nei Cpr. E a Milano il centrosinistra diffida Sala: Chieda la chiusura del centro; Bollinato ddl immigrazione, non c’è la stretta sui parlamentari nei Cpr; CPR VIA CORELLI: INVIATA UNA DIFFIDA AL SINDACO SALA AGISCA PER FARLO CHIUDERE. IMMIGRAZIONE: CON IL NUOVO DDL E IL BLOCCO NAVALE SI VA VERSO UNA NUOVA STRETTA AI DIRITTI DEI MIGRANTIIntervento di Beppe Caccia, uno dei fondatori di Mediterranea Saving Humans, per riflettere sul disegno di legge sull'immigrazione che dopo la bollinatura della ragioneria generale dello Stato si pres ... radiondadurto.org Immigrazione clandestina, due provvedimenti eseguiti dalla poliziaUn cittadino egiziano è stato accompagnato alla frontiera di Fiumicino, a seguito di un decreto di espulsione, e un cittadino gambiano è stato condotto nel Centro di permanenza per i rimpatri ... ciociariaoggi.it Proseguono i controlli sul territorio da parte della Polizia di Stato in materia di immigrazione. Nella giornata del 13 aprile, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno ha eseguito una serie di provvedimenti nei confronti di cittadini stranieri n - facebook.com facebook #DecretoSicurezza. Ora in Aula il ddl di conversione d-l su #SicurezzaPubblica, indagini #AutoritàGiudiziaria, #ForzediPolizia e #Immigrazione senato.it/leggi-e-docume… Senza mandato al relatore non avendone la Commissione 1a concluso l'esame Diret x.com