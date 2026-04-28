Cosmopol Spa replica a De Maio | Affermazioni calunniose il giudice ci ha dato ragione

Cosmopol Spa ha pubblicato un comunicato stampa in risposta alle dichiarazioni di Daniele De Maio, ex dipendente e delegato dell'azienda. L'azienda ha definito le affermazioni di De Maio calunniose, affermando che il giudice ha riconosciuto le proprie ragioni in una recente sentenza. La replica arriva nel giorno in cui si sono susseguite le dichiarazioni pubbliche dell’ex dipendente, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle affermazioni o delle sentenze.

Avellino, 28 aprile 2026 – Cosmopol Spa passa al contrattacco. Con un comunicato stampa diffuso nella giornata di oggi, l'istituto di vigilanza privata attivo nella provincia di Avellino e in altre province italiane ha risposto alle affermazioni di Daniele De Maio, ex dipendente e delegato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Una giudice ha dato ragione ad Anthropic nella disputa contro il PentagonoE ha bloccato le restrizioni decise dal governo Trump dopo il rifiuto dell'azienda di AI di fornire indiscriminatamente i propri software Un... Caso Negreira, il giudice ha dato ragione al Barcellona: “Il Madrid non può accedere ai conti blaugrana, sono riservati”Lo scorso 22 dicembre, il Real Madrid ha presentato un’istanza con la quale chiedeva l’accesso totale ai documenti del Barcellona dal 2003 al 2021,...