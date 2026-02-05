Caso Negreira il giudice ha dato ragione al Barcellona | Il Madrid non può accedere ai conti blaugrana sono riservati

Il giudice ha deciso che il Real Madrid non può accedere ai conti del Barcellona. La richiesta dei madrilisti, presentata lo scorso 22 dicembre e relativa agli ultimi diciotto anni, è stata respinta. Il giudice ha specificato che i documenti finanziari del club blaugrana devono rimanere riservati e non sono accessibili a terzi, nemmeno a grandi rivali come il Madrid. La decisione mette fine a una richiesta che aveva scatenato molte discussioni nel mondo del calcio spagnolo.

Lo scorso 22 dicembre, il Real Madrid ha presentato un'istanza con la quale chiedeva l'accesso totale ai documenti del Barcellona dal 2003 al 2021, nell'ambito del caso Negreira. L'ex arbitro e vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri è stato accusato dopo che nel 2023 furono scoperti i pagamenti che riceveva dal Barça tra il 2001 e il 2018, giustificati come consulenze tecniche. La data di presentazione dell'istanza, però, coincideva con le festività natalizie, lasciando poco margine per presentare un ricorso. Di fronte ad una mancata azione del club blaugrana, si è esposto l'ex presidente Bartomeu, che tramite il suo avvocato si è opposto; lo scorso 2 febbraio, la giudice Alejandra Gil gli ha dato ragione e ha respinto la richiesta del Real.

