Così The Donald incarna lo spirito americano

Donald J. Trump rappresenta un esempio emblematico dell’esperienza politica e culturale americana, un racconto che si svela attraverso le sue azioni e scelte nel corso degli anni. La sua figura ha suscitato dibattiti e reazioni diverse, evidenziando come il suo percorso rifletta aspetti specifici della società statunitense. Osservando la sua carriera, si può notare come il suo stile e le sue decisioni abbiano lasciato un segno nel panorama politico e mediatico del paese.

Quello di Donald J. Trump è un grande romanzo americano, e più lo leggiamo con le lenti del sussiegoso declino europeo, meno lo comprendiamo. Tralasciamo qui, per rispetto del lettore, l’autoattentato e le farneticanti tesi complottiste. Ma anche chi prova a incastrare il Potus nelle proprie griglie ideologiche preconcette, il “nazionalismo”, il “populismo” et similia, è invariabilmente condannato allo smacco (clamorosa la cantonata dei dotti nostrani a proposito di un inesistente “isolazionismo” trumpiano). Le cose iniziano a mutare se cambiamo piano di lavoro, e inquadriamo la traiettoria del 47esimo presidente degli Stati Uniti con un altro grandangolo, quello dello spirito americano.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Così The Donald incarna lo spirito americano Donald Trump is bad for America. Notizie correlate Perché Julianne Moore incarna così bene lo spirito delle donne: “Vi spiego in cosa credo”Julianne Moore riceverà il premio Women In Motion 2026 da Kering e dal festival di Cannes, mentre a Margherita Spampinato andrà l'Emerging Talent... Crescere ai "Pretini" . La forza dei ricordi e lo spirito di comunità. Così è rinato l’oratorioNella sala giochi di San Paolino, pitturata di fresco, sono tornati il ping pong, il biliardo e "ovviamente" anche il biliardino, perché "in oratorio... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Trump e la questione cattolica; La destra MAGA spinge Trump contro Israele. E ne erode il consenso fra gli elettori. Così «The Donald» ha risvegliato il gigante dell’America suprematistaL’appuntamento di Charlottesville era stato lanciato da tempo e, fin dal titolo scelto, «Unite the Right», Unire la destra, annunciava che si sarebbe trattato di uno spartiacque. Il possibile punto di ... ilmanifesto.it