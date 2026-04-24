Julianne Moore riceverà il premio Women In Motion 2026 durante un evento organizzato da Kering e il festival di Cannes. La giornalista Margherita Spampinato riceverà l'Emerging Talent Award 2026. La Moore, nota attrice, è stata scelta per rappresentare lo spirito delle donne, mentre Spampinato si distingue come talento emergente nel settore. Entrambe le premiazioni si svolgeranno nel corso dell’anno.

Julianne Moore riceverà il premio Women In Motion 2026 da Kering e dal festival di Cannes, mentre a Margherita Spampinato andrà l'Emerging Talent Award 2026. Entrambi i riconoscimenti saranno consegnati durante la cerimonia ufficiale dei Women In Motion Awards il 17 maggio, nell'ambito della 79a edizione del Festival di Cannes. Il premio Women In Motion dal 2015, celebra le artiste le cui carriere e il cui impegno hanno contribuito a promuovere il ruolo delle donne sia nel cinema che nella società. Julianne Moore è ampiamente riconosciuta come una delle attrici più talentuose e poliedriche della sua generazione: ha vinto in carriera, fra gli altri, un Oscar, un Bafta, un Emmy e due Golden Globe.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Perché Julianne Moore incarna così bene lo spirito delle donne: “Vi spiego in cosa credo”

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