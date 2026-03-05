Crescere ai Pretini La forza dei ricordi e lo spirito di comunità Così è rinato l’oratorio

Nella sala giochi di San Paolino, recentemente rinnovata con una nuova vernice, sono stati reinstallati il ping pong, il biliardo e il biliardino, che rappresentano elementi tradizionali dell’oratorio. Questi spazi, frequentati dai giovani del quartiere, sono tornati a essere un punto di incontro e socializzazione. La riapertura evidenzia l’importanza della comunità e del ricordo di un luogo che ha segnato molte generazioni.

Nella sala giochi di San Paolino, pitturata di fresco, sono tornati il ping pong, il biliardo e "ovviamente" anche il biliardino, perché "in oratorio non può assolutamente mancare". E infine "l’air hockey", ma in versione 2.0 con un display digitale per tenere i punti. Mentre lo storico campo da calcetto nel cortile che affaccia su piazza Piave, completamente rinnovato, adesso potrà accogliere anche le partite di spikeball, "attività sportiva che adesso va per la maggiore tra i giovani". Perché i tempi cambiano, come le abitudini, le mode e i giochi, ma "la socializzazione resta un valore fondamentale, che contribuisce a costruire il senso di comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crescere ai "Pretini" . La forza dei ricordi e lo spirito di comunità. Così è rinato l’oratorio “Crescere insieme a scuola. La forza del noiI per far crescere l’io”Convegno e presentazione del libro su educazione e relazioni “Crescere insieme a scuola. Dal parquet dell’oratorio alla Serie A: 50 anni di Volley Forlì tra ricordi, vittorie e amiciziePer festeggiare il cinquantesimo anniversario della fondazione, la Volley Forlì ha riunito i giocatori della Fortitudo, storica formazione nata negli...