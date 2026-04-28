Così Nicole Minetti e Carlo Nordio hanno inguaiato Mattarella | Ma è colpa di Bartolozzi

Da open.online 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giornale di oggi viene pubblicata una vignetta che mostra il ministro della Giustizia circondato da carte relative a Nicole Minetti, con un fumetto che suggerisce di graziarla definendola la nipote di Almasri. La scena si collega a dichiarazioni e riferimenti che coinvolgono anche il presidente della Repubblica e altri politici, con accenni a questioni giudiziarie e responsabilità politiche legate a questa vicenda.

Su La Repubblica di oggi una vignetta di Ellekappa ritrae il ministro della Giustizia Carlo Nordio subissato dalle carte su Nicole Minetti e un fumetto: «Va graziata: è la nipote di Almasri ». In effetti l’ex igienista dentale da anni continua, involontariamente, a mettere in difficoltà uomini anziani: dopo i precedenti illustri ora tocca al Guardasigilli e a Mattarella. Ieri la nota del Quirinale che chiede a via Arenula lumi sulle «supposte falsità» contenute nella domanda di grazia. E oggi sui giornali proprio Nordio fa sapere che è stata Giusi Bartolozzi a gestire la domanda di Minetti. Mentre Meloni è furiosa e il Quirinale si rinchiude in quel silenzio che di solito prelude q ualcosa di grosso.🔗 Leggi su Open.online

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