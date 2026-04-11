Il presidente della Repubblica e il ministro della Giustizia hanno disposto l’annullamento della condanna nei confronti di Nicole Minetti, ex assistente di quel politico. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda un procedimento giudiziario in cui era coinvolta, e che era stato precedentemente condannata. La vicenda si inserisce in un contesto legale complesso, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della decisione.

"> C’è una storia che parla dell’Italia e dei suoi meccanismi di potere, una storia che coinvolge Nicole Minetti. Igienista dentale e consigliera regionale, è nota per la sua affiliazione con Silvio Berlusconi. Minetti è stata condannata in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione e peculato, ma oggi, grazie a una grazia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con l’approvazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, non sconterà un giorno di carcere. Doveva affrontare una pena di 3 anni e 11 mesi. Il percorso di Nicole Minetti. La carriera di Nicole Minetti ha avuto un’improvvisa accelerazione nel 2010, quando fu notata da Berlusconi mentre lavorava come hostess per uno stand Publitalia all’EICMA. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mattarella e Nordio annullano condanna a Nicole Minetti, ex protetta di Berlusconi.

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