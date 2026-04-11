Secondo quanto riportato da RaiTre, Nicole Minetti, ex consigliera regionale, è stata graziata dal presidente della Repubblica e dal ministro della Giustizia per motivi umanitari. La decisione è stata comunicata attraverso l'emittente, senza ulteriori dettagli sul procedimento o le motivazioni ufficiali. La notizia si aggiunge alle precedenti vicende giudiziarie che avevano coinvolto Minetti.

AGI - 'Mi Manda RaiTre' ha anticipato che Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo ' Ruby bis ', le cosiddette 'cene eleganti', è stata graziata dal Presidente della Repubblica. "Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, è stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d'Appello", informa sempre, sui social, il conduttore della trasmissione, Federico Ruffo, confermando che questa mattina è andata in onda un'anticipazione mentre domani sarà trasmessa l'inchiesta integrale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nicole Minetti graziata da Mattarella e Nordio per motivi umanitari

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Temi più discussi: Nicole Minetti graziata da Nordio e Mattarella. Condannata a 3 anni e 11 mesi: non sconterà nemmeno un giorno; Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari, la rivelazione di Mi Manda Rai3. Il Quirinale: Gravi condizioni di salute...; Nicole Minetti graziata del presidente della Repubblica per motivi umanitari; Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari.

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GRAZIATA NICOLE MINETTI Mattarella concede la grazia a Nicole Minetti, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione (Ruby ter) e peculato (spese personali con i soldi pubblici). L'ex protetta di Silvio Berlusconi non ha scontato - e - facebook.com facebook

Nicole Minetti graziata da #Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per i casi Ruby e Rimborsopoli x.com