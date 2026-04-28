Cosenza scippo brutale ai Due Fiumi | donna aggredisce un 75enne

A Cosenza, nei pressi dei Due Fiumi, ieri sera una donna ha rapinato un uomo di 75 anni. L'aggressione, avvenuta con l'uso di una forbice, ha suscitato preoccupazione tra i residenti e riaperto il dibattito sulla sicurezza nel quartiere. La polizia sta indagando sull'incidente e cerca di identificare la responsabile. Nessuna informazione è stata fornita sulle motivazioni o sulle circostanze dell'episodio.

? Cosa sapere Cosenza, una donna deruba un uomo di 75 anni ai Due Fiumi ieri sera.. L'aggressione con una forbice riaccende il dibattito sulla microcriminalità nel quartiere.. Un uomo di 75 anni è stato aggredito e derubato ieri sera nella zona dei Due Fiumi a Cosenza, quando una donna lo ha colto di sorpresa mentre riposava su una panchina. L’episodio ha colpito il settantacinquenne nel cuore di uno dei quartieri più frequentati della città. La dinamica si è rivelata brutale: la donna si è avvicinata all’anziano con l’apparente intenzione di instaurare un dialogo, ma in un istante il pretesto della conversazione si è trasformato in un attacco fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, scippo brutale ai Due Fiumi: donna aggredisce un 75enne Notizie correlate Maltempo a Cosenza, esondati due fiumi: alcune famiglie isolateDue fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio di Cosenza a causa delle piogge intense. Esondati due fiumi in provincia di Cosenza, alcune famiglie isolateDue fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati in provincia di Cosenza a causa delle piogge intense. Panoramica sull’argomento Cosenza, lavori di bitumazione ai Due Fiumi: disagi e rallentamenti alla circolazioneInterventi di bitumazione a Cosenza nella zona Due Fiumi: sul posto la Polizia Municipale per garantire sicurezza e gestione del traffico ... quicosenza.it Bitumazione ai Due Fiumi, domani possibili rallentamenti e chiusure temporaneeIl Comune di Cosenza annuncia lavori per mercoledì 22 aprile nella zona Due Fiumi con supporto della Polizia Municipale ... cosenzachannel.it