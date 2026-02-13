Due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati in provincia di Cosenza a causa delle piogge intense che hanno colpito la zona nelle ultime ore, provocando l’isolamento di alcune famiglie nelle zone più a rischio.

Due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati in provincia di Cosenza a causa delle piogge intense. Alcune famiglie risultano isolate. Il Busento ha iniziato ad esondare questa notte intorno alle 3 e mezza, allagando alcuni esercizi commerciali. Il livello del fiume è monitorato costantemente dalle autorità competenti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Esondati due fiumi in provincia di Cosenza, alcune famiglie isolate

Approfondimenti su esondati fiumi

Maltempo a Cosenza, due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio a causa delle piogge intense degli ultimi giorni, lasciando alcune famiglie isolate nelle zone più colpite.

Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il video.

Ultime notizie su esondati fiumi

Argomenti discussi: Pioggia battente: frane su Teverina e lungolago a Montefiascone, fiumi Mignone e Marta esondati e strade allagate; Maltempo Catania, fiumi esondati e auto trascinate in mare: 500 mm di pioggia in 6 ore, persone soccorse in autostrada; KLAUS AGLIERI NOMINATO NUOVO COMMISSARIO CONFCOMMERCIO MESSINA; Tarquinia: esondati Marta e Mignone, soccorse tre persone e due cani.

Maltempo, esondati due fiumi nel cosentino: famiglie isolate. Messina, pioggia e venti a 100 km/hAllerta maltempo arancione oggi in Calabria; gialla in altre quattro regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Scuole chiuse per precauzione ad Alghero. Ieri nel Sassarese tre ... ilmattino.it

Maltempo, oggi allerta arancione in Calabria. Esondati due fiumi nel CosentinoPer la giornata odierna è stata diramata una allerta di colore arancione per quanto riguarda la Calabria mentre sarà di colore giallo in Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Per precauzione è stata dis ... tg24.sky.it

RAINEWS * ULTIM’ORA: «PIOGGE IN CALABRIA, ESONDATI DUE FIUMI» x.com

Le immagini che arrivano dall’Andalusia raccontano una realtà dura, fatta di fiumi esondati, campagne sommerse e comunità messe in ginocchio. In questo scenario complesso, le squadre di soccorso e di salvataggio marittimo della Cruz Roja en Andalucía st - facebook.com facebook