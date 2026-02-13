Maltempo a Cosenza, due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio a causa delle piogge intense degli ultimi giorni, lasciando alcune famiglie isolate nelle zone più colpite.

Due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio di Cosenza a causa delle piogge intense. Alcune famiglie risultano isolate. Il Busento ha iniziato a uscire dagli argini questa notte intorno alle 3 e mezza, allagando alcuni esercizi commerciali. Il livello del fiume è monitorato costantemente dalle autorità competenti. Situazione critica anche in Sicilia e Sardegna. Situazione difficile anche in Sicilia, a Palermo, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 132 interventi nelle ultime 24 ore a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento. Restano ancora circa trenta richieste in attesa di essere evase. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo a Cosenza, esondati due fiumi: alcune famiglie isolate

Approfondimenti su maltempo cosenza

Ultime notizie su maltempo cosenza

Argomenti discussi: Maltempo, notte di paura a Reggio Calabria: vento di maestrale a 100km/h in città, panico sugli aerei che non riescono ad atterrare.

Maltempo, esondati due fiumi nel cosentino: famiglie isolate. Messina, pioggia e venti a 100 km/hAllerta maltempo arancione oggi in Calabria; gialla in altre quattro regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Scuole chiuse per precauzione ad Alghero. Ieri nel Sassarese tre ... leggo.it

Maltempo, Calabria in ginocchio: due fiumi esondati a Cosenza, strade interrotte e famiglie isolateL’ondata di maltempo che investe la costa tirrenica calabrese da ieri ha provocato stamani l’esondazione del fiume Busento in località Molino Irto, al confine tra Dipignano e Cosenza, invadendo le are ... strettoweb.com

Straripa il torrente Campagnano a Cosenza, l'acqua ha raggiunto strade e abitazioni Video di Claudio Reali per Centro Meteo Calabria #Cosenza #meteo #maltempo #3BMeteo - facebook.com facebook