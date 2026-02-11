Cosenza ospita l’Italia Under 19 | al San Vito – Marulla il sogno europeo

Cosenza ospita la nazionale italiana Under 19, che questa sera sfida la Slovacchia al “San Vito – Marulla”. Centinaia di tifosi si riuniscono per sostenere i giovani talenti, pronti a dare il massimo in questa partita importante per le qualificazioni europee. L’evento richiama l’attenzione di appassionati e curiosi, che aspettano di vedere in campo i futuri protagonisti del calcio italiano.

Cosenza nel cuore del calcio giovanile europeo: l’Under 19 italiana sfida la Slovacchia al “San Vito – Marulla”. Cosenza si prepara ad accogliere un evento di rilevanza internazionale: dal 25 al 31 marzo, lo stadio “San Vito – Gigi Marulla” sarà teatro di un match cruciale per la fase élite di qualificazione all’Europeo Under 19, che vedrà contrapposte le nazionali di Italia e Slovacchia. La città calabrese si appresta a diventare, per una settimana, il fulcro del calcio giovanile europeo, con l’aspettativa di un notevole afflusso di giovani talenti e appassionati. L’attesa è palpabile in tutta la comunità cosentina, orgogliosa di essere stata scelta come sede per una competizione ufficiale UEFA.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Cosenza vince 3-1 contro la Casertana al Marulla, rimontando nel finale.

Cosenza ospita l’Italia Under 19: al San Vito – Marulla il sogno europeoDal 25 al 31 marzo Cosenza diventerà l'ombelico del calcio giovanile europeo. Lo stadio San Vito – Gigi Marulla ospiterà il match decisivo tra Italia e Slovacchia, valido per la fase élite di qualif ... cosenzapost.it

Calabria Capitale dell’Azzurro: Catanzaro e Cosenza ospitano l’Elite Round Under 19 fotoIl grande calcio internazionale giovanile torna in Calabria. Saranno gli stadi Nicola Ceravolo di Catanzaro e San Vito-Gigi Marulla di Cosenza i palcoscenici d’eccezione per l’Elite Round di quali ... catanzaroinforma.it

IL 'CERAVOLO' SI TINGE D'AZZURRO! L'ITALIA U19 TORNA A CATANZARO Il grande calcio internazionale fa di nuovo tappa a casa nostra. A un anno di distanza, la Nazionale Under 19 ha scelto nuovamente il prato del "Nicola Ceravolo" (insieme al Sa - facebook.com facebook