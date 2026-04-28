A Cosenza, le forze dell'ordine hanno eseguito un maxi blitz che ha portato all'arresto di due imprenditori coinvolti in un giro di usura e gestione di circa 3 milioni di euro. Secondo le indagini, il sistema applicava tassi di interesse fino al 300% e coinvolgeva almeno 25 persone. L’operazione è collegata a un’associazione denominata Confederazione cosentina. Durante le operazioni è stato sequestrato anche un arsenale bellico.

? Cosa sapere GICO arresta due imprenditori a Cosenza per usura e gestione di 3 milioni di euro.. Il sistema con interessi al 300% per 25 soggetti è legato alla Confederazione cosentina.. Le manette hanno stretto il polso di due imprenditori originari della Calabria a Cosenza, accusati di gestire un sistema di prestiti con interessi che superano il 300% annuo e di agire per conto della Confederazione cosentina. Il colpo è arrivato nelle mani del G.I.C.O., il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che ha messo in moto una maxi operazione contro l’usura e l’estorsione nella Capitale. Non si tratta di semplici scambi di denaro tra privati, ma di un meccanismo che affonda le radici nel metodo mafioso, con pressioni e minacce rivolte a professionisti e imprenditori locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, maxi blitz contro l’usura: 3 milioni e un arsenale bellico

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