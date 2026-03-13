Arsenale bellico | AK47 e Uzi nell’officina di Pistolone

Nell’officina di Raffaele Di Rienzo, conosciuto come Pistolone a Mondragone, sono state trovate armi pesanti tra cui un’arma AK47 e un Uzi. La polizia ha sequestrato l’arsenale durante un intervento in un’area privata. Le forze dell’ordine hanno effettuato i controlli e hanno portato via le armi. La scoperta è stata fatta durante un’operazione di routine.

Nell’officina di Raffaele Di Rienzo, noto come Pistolone a Mondragone, era custodito un arsenale bellico composto da armi pesanti. Durante una videochiamata del 14 dicembre 2023, due esponenti del gruppo Gagliardi mostrarono al vertice Antonio Bova fucili d’assalto e mitragliette. L’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha portato a febbraio scorso all’esecuzione di ventuno misure cautelari in diverse località campane. Le forze dell’ordine hanno perquisito il locale, ma le armi non sono state rinvenute sul posto. L’arsenale nascosto e la catena di comando. La scoperta di tale quantità di materiale bellico è emersa quasi casualmente attraverso l’analisi delle conversazioni intercettate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arsenale bellico: AK47 e Uzi nell’officina di Pistolone Articoli correlati Leggi anche: Arsenale da guerra nell'officina di 'Pistolone', la videochiamata al ras della droga: "Se me le da so come usarle" Nell’auto nascondeva un "arsenale"Viaggiava sulla direttrice Roma-Ancona con un carico inquietante, una sorta di "kit del perfetto malvivente" stipato tra i sedili e il portabagagli. Tutti gli aggiornamenti su Arsenale bellico Temi più discussi: La Polizia scopre un arsenale militare a Torino: mitragliatori Kalashnikov, Uzi e una granata; Droga e armi da guerra in casa: uomo arrestato dalla Polizia; Un arsenale in casa insieme alla droga - POP. Custodiva arsenale bellico, a processo ex carabiniereCustodiva arsenale bellico, a processo ex carabiniere Al via il processo contro l’ex Carabiniere di Ortona trovato in possesso di un arsenale bellico della seconda guerra mondiale. Per la difesa lo ... rainews.it Scoperto arsenale con AK-47, due arrestiLa Polizia di Stato a Garbagnate Milanese (Milano), ha arrestato due italiani di 41 e 49 anni, entrambi con precedenti, per detenzione e traffico di armi da guerra e comuni da sparo; il primo è stato ... ansa.it Guerra all'Iran: il blocco di Hormuz e l'attivismo di Putin L’attacco massivo e coordinato di Teheran e dei miliziani di Hezbollah di ieri sera contro Israele ha incenerito la propaganda corrente sul drastico degrado dell’arsenale bellico della controparte. Inoltre, il - facebook.com facebook Continua l’impegno del Governo Meloni per Taranto. Il Ministero della Difesa, guidato dal Ministro #GuidoCrosetto, ha destinato per l’Arsenale Militare di Taranto, la somma di oltre 60 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo bacino in acciaio galleggian x.com