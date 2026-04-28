Cos’è il salario giusto che il governo ha approvato La frenata sulla retroattività dei rinnovi

Il governo ha approvato oggi un nuovo decreto lavoro in vista del Primo maggio. Il testo è stato modificato diverse volte nelle ultime ore prima dell’approvazione e riguarda anche il concetto di salario giusto. Tra le misure approvate, si segnala una frenata sulla retroattività dei rinnovi contrattuali, con modifiche specifiche in merito. La decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio dei ministri.

In vista del Primo maggio, il governo mette in rampa di lancio il nuovo decreto lavoro. Il testo, approvato al Cdm di oggi, 28 aprile, nelle ultime ore è stato limato più volte. Ma il punto è già chiaro: niente salario minimo per legge, che la maggioranza ha sempre respinto, ma avanti con il “salario giusto”. Una formula che può sembrare fumosa, ma che ha un effetto molto concreto: per accedere agli incentivi pubblici, le imprese dovranno garantire trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni «comparativamente più rappresentative». Tradotto: il governo prova a rafforzare i cosiddetti contratti leader, sottoscritti dai sindacati maggiori e dalle associazioni datoriali più rappresentative.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Cos’è il “salario giusto” che il Governo vuole introdurre nel decreto Primo MaggioIl Governo sta ultimando le misure che verranno introdotte nel decreto Primo Maggio e che riguarderanno soprattutto il lavoro. Cos’è il salario giusto che il governo approverà stasera e perché l’idea di Meloni potrebbe piacere a Maurizio LandiniIn vista del Primo maggio, il governo mette in rampa di lancio il nuovo decreto lavoro. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cos’è il salario giusto che il Governo vuole introdurre nel decreto Primo Maggio; Gli stipendi in Italia sono fermi rispetto al 1990 al netto dell’inflazione: i dati OCSE e Istat; Decreto Primo Maggio: nuovo vertice sul lavoro a Palazzo Chigi; Decreto lavoro 1 maggio: incentivi vincolati al salario giusto. Il governo sceglie la via dei contratti. Primo maggio, il governo Meloni lancia il salario giusto e dice no al salario minimo: le differenzeIl governo Meloni con il nuovo decreto Primo maggio introduce il concetto di salario giusto, ovvero il trattamento economico complessivo riconosciuto ... fanpage.it Arriva il salario giusto: il piano di Meloni per alzare le buste paga. Aumenti fino a 500 euro per infermieri e insegnantiIl testo varato dal consiglio dei ministri lega l'erogazione di alcuni incentivi al tipo di contratto firmato tra imprenditore e lavoratori: servirà una legittimazione dei sindacati più rappresentat ... today.it Cos’è il Sovintern, la nuova internazionale delle sinistre pro Putin. Un centinaio di organizzazioni di sinistra da settanta paesi si sono riunite a Mosca sotto l’egida del Cremlino per fondare la nuova federazione filoputiniana. Di Maurizio Stefanini - facebook.com facebook Cos'è la "grazia" del presidente e quando si revoca. Perché il Guardasigilli ne è responsabile x.com