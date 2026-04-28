Cos’è il salario giusto che il governo approverà stasera e perché l’idea di Meloni potrebbe piacere a Maurizio Landini

Stasera il Consiglio dei ministri esaminerà il nuovo decreto lavoro, un provvedimento che prevede la definizione di un salario considerato giusto. Il testo, atteso nel pomeriggio, è stato rivisto e modificato diverse volte nelle ultime ore. La proposta potrebbe incontrare il favore di alcune sigle sindacali, inclusa quella di Maurizio Landini, in vista delle celebrazioni del Primo maggio.

In vista del Primo maggio, il governo mette in rampa di lancio il nuovo decreto lavoro. Il testo, atteso oggi pomeriggio, 28 aprile, sul tavolo del Consiglio dei ministri, nelle ultime ore è stato limato più volte. Ma il punto è già chiaro: niente salario minimo per legge, che la maggioranza ha sempre respinto, ma avanti con il “salario giusto”. Una formula che può sembrare fumosa, ma che ha un effetto molto concreto: per accedere agli incentivi pubblici, le imprese dovranno garantire trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni «comparativamente più rappresentative». Tradotto: il governo prova a rafforzare i cosiddetti contratti leader, sottoscritti dai sindacati maggiori e dalle associazioni datoriali più rappresentative.🔗 Leggi su Open.online

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