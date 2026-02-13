Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha definito il governo “nemico degli italiani” e ha accusato le autorità di “strumentalizzare tutto parlando di terrorismo” durante un comizio a Roma, poche ore dopo le polemiche scatenate dalle manifestazioni sindacali di questa settimana.

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha sferrato un nuovo attacco al governo, definito “nemico degli italiani”. Secondo Landini, inoltre, il governo starebbe strumentalizzando le recenti manifestazioni in piazza, parlando di terrorismo e Brigate Rosse, per non parlare dei problemi reali che vivono le persone. L'attacco di Maurizio Landini al governo L'accusa di Maurizio Landini al governo Meloni Maurizio Landini e la rabbia dei giovani L’attacco di Maurizio Landini al governo Maurizio Landini è stato ospite in studio nel programma Piazzapulita condotto da Corrado Formigli su La7. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maurizio Landini attacca il governo "nemico degli italiani", "strumentalizzano tutto parlando di terrorismo"

Approfondimenti su maurizio landini

È iniziata ufficialmente la campagna referendaria contro la riforma costituzionale approvata dal Governo, sostenuta da Landini, il centrosinistra e l’ANM.

Ultime notizie su maurizio landini

Argomenti discussi: Landini difende sciopero, Costituzione e attacca il governo e Salvini: le proteste dei lavoratori sono un diritto; Lo smemorato Landini aizzava la rivolta sociale e ora attacca il governo; Landini critica il dl Sicurezza: Non si può instaurare uno stato di polizia, replica di Salvini: Delira; Landini contro lo stato di polizia del governo Meloni. La sicurezza non è repressione.

Landini difende sciopero, Costituzione e attacca il governo e Salvini: le proteste dei lavoratori sono un dirittoMaurizio Landini difende il valore democratico della mobilitazione dei lavoratori e respinge gli attacchi politici contro il diritto di sciopero, ribadendo la differenza fondamentale tra partecipazion ... globalist.it

Landini critica il dl Sicurezza: Non si può instaurare uno stato di polizia, replica di Salvini: DeliraBotta e risposta tra Landini e Salvini. Il segretario della Cgil critica il nuovo pacchetto Sicurezza, e parla di stato di polizia ... fanpage.it

GIUSTIZIA, MAURIZIO LANDINI A LA7: “QUESTO REFERENDUM NON RISOLVE I PROBLEMI, A RISCHIO AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA” Landini ospite di #Formigli: “Come Cgil diamo indicazione di andare a votare e di votare No al referendu - facebook.com facebook

Maurizio Landini: “La CGIL ha deciso di essere parte del comitato civile per il NO al referendum sulla giustizia, perché vogliamo insieme dare voce a tutti quelli che vogliono applicare la nostra Costituzione”. #CGIL #democrazialavoro x.com