Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) la tensione si fa subito palpabile con L’ultima notte di Amore, intenso noir con Pierfrancesco Favino. Nella Milano notturna, un poliziotto integerrimo si avvicina al momento della pensione, ma proprio durante il suo ultimo turno viene trascinato in una spirale sempre più oscura, dove ogni scelta pesa e nulla è davvero come sembra. Il film gioca su ritmo, atmosfera e ambiguità morale, conquistando per il suo realismo. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) prende forma una favola futuristica con A.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 28 Aprile 2026 - L'ultima notte di Amore

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