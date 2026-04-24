Il comune che ha deciso di combattere la Takahashia japonica con le coccinelle

Il comune di Busto Arsizio ha annunciato l’impiego di coccinelle e altri predatori naturali per contrastare la Takahashia japonica, un parassita di origine asiatica che si è diffuso negli ultimi anni tra gli alberi dell’area metropolitana di Milano. La strategia prevede l’utilizzo di metodi biologici al posto di prodotti chimici. La decisione fa seguito alle segnalazioni di infestazioni negli alberi della zona.

Coccinelle e altri predatori naturali al posto di prodotti chimici. È il piano del comune di Busto Arsizio (Varese) contro la Takahashia japonica, il parassita di origine asiatica che da diversi anni sta infestando alberi di Milano hinterland.L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Il Kenya ha raggiunto un accordo con la Russia per evitare che i cittadini kenioti vengano arruolati per combattere in UcrainaDurante un incontro a Mosca, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo del Kenya, Musalia Mudavadi, hanno annunciato che la...

La donna che per 15 anni ha deciso ogni dettaglio del guardaroba di Kate Middleton, dai banchetti di Stato a Wimbledon, ha appena aperto le porte al grande pubblicoPer quindici anni è rimasta rigorosamente dietro le quinte, invisibile quanto influente.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Takahashia japonica in anticipo in Italia: dov'è e cosa fare; Busto, coccinelle contro la takahashia: guerra biologica all’infestante degli alberi.

Il comune che ha deciso di combattere la Takahashia japonica con le coccinelleLe coccinelle, stando a uno studio, sono i predatori naturali del parassita che sta infestando gli alberi di Milano e hinterland ... milanotoday.it

Coccinelle contro la takahashia japonica: inizia a Busto Arsizio la lotta all’insetto infestanteLa strategia dell'amministrazione comunale punta sulla lotta biologica per ripulire gli alberi dagli ovisacchi bianchi senza utilizzare pesticidi chimici tra le strade della città ... varesenews.it

La strategia dell'amministrazione comunale punta sulla lotta biologica per ripulire gli alberi dagli ovisacchi bianchi senza utilizzare pesticidi chimici tra le strade della città LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/coccinelle-contro-la-takahashia-japonica facebook

Takahashia japonica, la «signora degli anelli» è già arrivata. Tutto sul parassita che infesta il Nord Italia Ardennes la pena he i presidi firosanitari se ne occupino con studi specifici!!! x.com