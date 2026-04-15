Il Signore degli Anelli torna al cinema con il nuovo capitolo intitolato Caccia a Gollum. Jamie Dornan interpreta il ruolo di Aragorn, mentre alcuni attori che hanno partecipato alla trilogia originale riprendono le loro interpretazioni. La pellicola continua la narrazione della saga, portando sul grande schermo nuovamente i personaggi più noti e introducendo nuovi interpreti. La produzione coinvolge sia volti noti che new entry del cast.

La saga de Il Signore degli Anelli torna al cinema con ‘Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum’. Confermato il cast: Jamie Dornan sarà il nuovo Aragorn, affiancato da molti volti storici della trilogia originale. Il film uscirà il 17 dicembre 2027. Jamie Dornan è il nuovo Aragorn. La notizia che ha fatto storcere il naso ad alcuni fan riguarda Aragorn: nel nuovo film ‘Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum’ il personaggio avrà il volto di Jamie Dornan, noto al grande pubblico per il ruolo di Christian Grey nella saga Cinquanta sfumature. Una scelta che segna una discontinuità rispetto al passato, ma che risponde anche a esigenze narrative, raccontando un Aragorn più giovane, ancora lontano dal re della trilogia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum’ rilancia la saga. Jamie Dornan è il nuovo Aragorn, ma tornano i volti storici

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Warner Bros annuncia che Jamie Dornan interpreterà Aragorn in The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. x.com