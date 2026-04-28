Cosa sappiamo delle violenze sessuali denunciate in ospedale

Un operatore socio-sanitario dell’Ausl di Bologna è stato sospeso con l’accusa di violenza sessuale. La prima denuncia ai suoi danni era arrivata da una paziente di 22 anni, che aveva riferito di aver subito abusi presso l’ospedale Maggiore di Bologna. Successivamente, l’uomo è stato trasferito dall’ospedale di Bologna a quello di San Giovanni in Persiceto, nel rispetto delle procedure investigative in corso.

Era già stato denunciato da una paziente 22enne e trasferito dall’ospedale Maggiore di Bologna a quello di San Giovanni in Persiceto, nella provincia, l’operatore socio-sanitario dell'Ausl di Bologna sospeso con l’accusa di violenza sessuale. Eppure, pochi mesi dopo il primo episodio, nella.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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