Cosa sapere della ricetta del momento su TikTok | si chiama Boy Kibble e piace tantissimo agli uomini

Una nuova ricetta sta conquistando TikTok, attirando l’attenzione di molti utenti. Si chiama Boy Kibble, un piatto semplice composto da riso e carne macinata, che viene preparato e condiviso in modo ripetitivo. La ricetta sta diventando virale tra gli uomini, tanto che in pochi passaggi si sta diffondendo rapidamente sulla piattaforma.

A quanto pare su TikTok basta una ciotola per diventare virali. Si chiama Boy Kibble ed è la nuova ricetta simbolo della dieta iper-semplificata formato maschile: riso e carne macinata, ripetuti in loop. Al centro, la funzionalità di questo piatto super facile da preparare. Il Boy Kibble piace ai ragazzi della GenZ: proteine ed energia, con garanzia di risultati per chi vuole sentirsi sazio e costruire massa muscolare. In effetti il Boy Kibble spopola negli ambienti sportivi. Quanto Il nome ironico (“kibble” si traduce dall’inglese come “croccantini”, in un chiaro richiamo al cibo per animali) è già una provocazione culturale. Monotono? Banale? Queste le accuse mosse da alcuni esperti di alimentazione al Boy Kibble.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cosa sapere della ricetta del momento su TikTok: si chiama Boy Kibble e piace tantissimo agli uomini Notizie correlate Lavare il viso con acqua e sale: la nuova ossessione skincare su TikTok non piace agli espertiLavare la pelle con acqua e sale come suggerisce il trend virale su TikTok: è un sì o un no? TikTok inneggia al rituale fai da te dell'acqua e sale... Altobelli punta su Pio Esposito: «Mi piace tantissimo, lui e Barella ci porteranno al Mondiale! Contro l’Irlanda del Nord…»Cristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre? Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista...