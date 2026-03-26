Altobelli punta su Pio Esposito | Mi piace tantissimo lui e Barella ci porteranno al Mondiale! Contro l’Irlanda del Nord…

L’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale ha espresso entusiasmo per Pio Esposito, ritenendo che possa contribuire alla qualificazione al Mondiale. Ha inoltre menzionato Barella tra i giocatori che potranno fare la differenza durante la partita contro l’Irlanda del Nord, una semifinale dei playoff che si svolge questa sera. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista a Tuttosport.

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