Torre Annunziata Lido Azzurro | gestione pubblica per la stagione balneare 2026

Da puntomagazine.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Amministrativo regionale della Campania ha confermato la decadenza della concessione del Lido Azzurro a Torre Annunziata. In risposta, il Comune ha avviato le procedure per restituire la gestione dell’arenile e valorizzarlo in vista della stagione balneare del 2026. La decisione riguarda esclusivamente l’area del lido e non coinvolge altri aspetti della gestione pubblica e privata delle spiagge della zona.

Il TAR Campania conferma la decadenza della concessione del Lido Azzurro: il Comune avvia le procedure per restituire e valorizzare l’arenile in vista della stagione estiva 2026.. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza pronunciata ieri, ha confermato la legittimità del provvedimento di decadenza della concessione demaniale relativa al compendio del  Lido Azzurro. La decisione dei giudici amministrativi ha riconosciuto la correttezza dell’operato dell’Ente, adottato a tutela dell’interesse pubblico e del corretto utilizzo del bene demaniale. La sentenza ha evidenziato un quadro di  violazioni,  nonché una gestione incompatibile con la funzione pubblica dell’area.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Torre Annunziata, Lido Azzurro: gestione pubblica per la stagione balneare 2026

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Stagione balneare, più controlli sulle attività al lidoSpiagge più sicure, corretta gestione della musica, attenzione agli orari, tutela del decoro, convivenza civile tra attività e cittadini.

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