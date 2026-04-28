Cosa è successo al figlio di Sal Da Vinci | la malattia e la forza del cantante

Sal Da Vinci, noto cantante vincitore di Sanremo 2026, ha condiviso pubblicamente la sua esperienza personale legata alla malattia del figlio. In particolare, ha parlato delle sfide affrontate come genitore e della forza che ha trovato nel sostegno della famiglia. La sua canzone “Per sempre sì” riflette il suo amore incondizionato e la determinazione nel superare i momenti difficili, evidenziando il ruolo centrale della famiglia nella sua vita.

Sal Da Vinci non è solamente il vincitore di Sanremo 2026, ma è anche un papà e un marito amorevole. L’ha raccontato nella sua hit Per sempre sì! dove parla di un amore incondizionato per la famiglia, ma soprattutto della forza di affrontare le difficoltà della vita. La stessa che il cantante ha dimostrato di avere di fronte alla malattia del figlio Francesco Sorrentino, colpito da una meningite all’età di un anno e mezzo. Cosa è successo al figlio di Sal Da Vinci. Classe 1993, Francesco Sorrentino è il figlio maggiore di Sal Da Vinci. Ha una sorella, Annachiara, a cui è legatissimo, e nella vita ha seguito le orme paterne. Di mestiere fa il cantautore, non a caso l’abbiamo visto anche sul palco dell’ultimo concerto dell’artista napoletano.🔗 Leggi su Dilei.it

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Sanremo2026: le prime parole di Sal Da Vinci dopo la vittoria del Festival

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